馮素波「潮而不老」首參與真人騷網絡飲食節目 與年輕網紅藝人比併廚藝

香港人的生活總有一個「食」字，正所謂「民以食為天」，香港人常將「辛苦搵嚟自在食」掛在口邊，飲食節目是港人尋找美酒佳餚的實用指南，網絡頻道《On Your Mark Channel》的全新飲食節目 《香港網絡食神之IE創意爭霸戰》，結合藝人、網紅廚藝比併與結合觀眾投票評分，互動贏取獎品。被時下年青人讃譽為「潮而不老」的波姐馮素波將以「嫲嫲教煮」的身份，聯同在節目中出現的謝高晉、楊埕、何天嵐、曾天妤、何佩樺、曾嘉晴、沐沐等一眾年輕歌手、藝人及KOL，分組組成時下流行MBTI中的 I人(內向型) 及 E人 (外向型) 作出廚藝創意爭霸戰。

波姐大讚香港多元化飲食文化：絕對是世界級 節目以真人騷形式拍攝，深入發掘香港的優質餐廳，在揀選好的餐廳品嘗美食後，各藝人網紅等以美食烹飪玩家身份發揮廚藝互比高下。波姐說很開心可以和一大班年輕人合作，「透過拜訪不同的食店後，令我對不同的飲食文化有更深入的了解，好像我以前因為怕咖喱味道辣，所以是不吃咖喱，但拍攝當日我們去了一間咖喱店拍攝，他們廚師煑出來的咖喱完全是不辣的，卻保留了咖喱那份獨特的香味；而在拍攝串燒料理的過程中，我看到師傅非常用心教導節目中那些年輕藝人，他們也很認真學習，跟足師傅手勢處理在火爐上的燒物，這也是廚藝的一種《傳承》，我希望大家觀看節目後，會更了解香港的多元化飲食文化絕對是世界級。」

節目導演Keith 表示：「節目首季將預設有10集，於10間不同類型的餐廳內進行競賽，以分集短片形式在中港網絡平台及社交媒體播放，推廣香港餐飲業優質文化，而為了令觀眾看得更投入，觀眾於觀看節目時更可參與投票環節，有機會贏取餐廳現金券及品嘗節目的創意菜式。」