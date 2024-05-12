馴鹿寶貝｜原型律師否認係癡女兼批劇情失實　或告Netflix誹謗

Fiona Harvey係一位58歲嘅蘇格蘭律師，《馴鹿寶貝》播出後唔少人以劇中資料走去search真人版癡女是誰，令佢不勝煩擾，甚至收過恐嚇。Fiona Harvey否認滋擾過Richard Gadd，佢講嘅版本係有一次喺Gadd演出嘅酒吧中，Harvey同酒保傾緊偈但被Gadd打斷，Harvey於是出言鬧Gadd。Harvey認為Gadd之後就愛上佢。

Netflix上月推出劇集《馴鹿寶貝》(Baby Reindeer)，由喜劇演員Richard Gadd將自己被一位癡女跟蹤騷擾4年嘅真實故事改編而成，播出後反應奇佳。不過英國名嘴主持Piers Morgan喺自己嘅節目最新一集，播出預先錄影訪問《馴鹿寶貝》劇中癡女原型人物Fiona Harvey，訪問內外都充滿花生。

精神狀況並不穩定

不過劇名《馴鹿寶貝》係同癡女有關，而Fiona Harvey亦承認自己有個「馴鹿寶貝」公仔，佢亦有向Richard Gadd提過。但Harvey認為戲中所講、send過超過4萬封email以及100封信俾Richard Gadd係捏造，但承認send過少於10封email俾對方。Fiona Harvey亦否認自己曾被起訴或入獄，強調劇情處處造假，表明考慮控告Netflix誹謗，因為劇集影響佢嘅事業。

訪問播出後，網民討論劇情真偽之外，仲討論訪問主持Piers Morgan搵Fiona Harvey回應是否恰當，因為Richard Gadd向傳媒提過，劇中癡女原型人物精神狀況並不穩定。而Piers Morgan回應話，佢同製作團隊有觀察過Fiona Harvey嘅精神狀態，認為佢冇問題，而且思路清晰。Piers Morgan又認為應該由法庭判斷Richard Gadd是否虛構故事。

原文刊登於 電影LOL