騙徒冒充麥明詩借12萬 事主劉生 : 一講錢就叫我「親愛的」

麥明詩近年淡出娛樂圈轉戰法律界。昨晚（22日）的一集《東張西望》講到有騙徒冒認麥明詩（Louisa），企圖向fans借錢行騙。騙徒在社交網開設假帳戶，帳戶的頭像、背景與麥明詩的真實的帳戶相當接近，惟假帳戶名為「Louissa Mak」多了一個「S」。節目邀請到事主劉先生現身說法，劉先生表示6月21日騙徙以虛假麥明詩社交網帳戶與自己對話，更以申請許可證為名，向劉先生借12萬！

由於假帳戶有不少Louisa的靚相，劉先生起初並沒有起疑，雙方不時聊天，騙徒更以中文、英文與他交流，而談話的內容都主要是互相關心對方的生活，但其後騙徒就開始扮可憐指幕後管理團隊食水深，收入拆帳只得3成，因此想自立門戶，並問劉先生借15750美元，約12萬港元，作為電影許可證費用。

騙徒又指因為父母入醫院開支大，所以才需要借錢，令劉先生開始起疑：「我都覺得奇怪，我都冇睇到佢阿爸阿媽入醫院嘅新聞，佢講到周圍問人借錢，咁麥明詩點會問人借錢呀？話晒唔算有錢，都算經濟過得去嘅家庭呀，12萬你麥明詩都要咁樣問啲Fans借錢？都覺得奇怪啦，我就已經知道係個騙子。」而劉先生亦指出騙徒一講到錢就會叫他「親愛的」：「我就覺得奇怪喇，身為藝人，點會同我哋呢啲普羅市民講親愛的呢？」

劉先生未有上當，更反客為主假裝被騙，聲稱會向對方過數，自稱麥明詩的騙徒更三度向劉先生追數，但見事敗即怒刪社交網訊息。劉先生其後到了警署報警，但由於他沒有金錢上的損失故不獲處理。麥明詩得悉事件後亦親身作出回應，她表示：「網絡世界實在太多人用唔同方法行騙，唯有希望大家都警惕，同埋我一定唔會透過公眾平台叫人借錢畀我，一定唔會。」