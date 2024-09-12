日前，一位網民在社交平台上分享自己一次被騙的經歷。事緣日本二人組合YOASOBI趁成軍5周年，上月底宣布今年12月展開亞洲巡迴演唱會『YOASOBI ASIA TOUR 2024-2025』，將會在12月底再襲香港，定於同月26及27日登上亞洲博覽館Arena開騷。事主因未能搶到門票只好轉而於網上求飛，最後不小心跌入騙徒陷阱被騙$4000。

根據網民整合分享，可見近期有一些賣家在交易時態度異常大方，毫不猶豫就將電子飛先轉到買家手上，完全不擔心買家收到票後立即「潛水」一去不返。若是遇到一些比較謹慎、希望面交的買家，他們更會焦躁地推搪，以「面交都係怕俾人呃啫，而家我俾咗張飛你先，你仲驚啲乜？」催促買家付款，而事主正是遇上同樣情況。

值得留意的是，賣家轉交電子門票時所使用的連結並非作假。當事主按下連結時，確實能夠在KKTIX上收到一張名為 「YOASOB I」 的門票，因此不疑有詐選擇付款。然而就在事主付款之後，KKTIX APP 內的門票忽然消失，沒有留下半點痕跡，即使再按連結，亦只會看見一句「你不可以將票券轉給自己」。若非事主交易時有截圖，這起騙案的關鍵證據也會隨之消失無蹤。

假門票有兩大破綻

事後事主仔細觀察，方發現假門票其實也有兩大明顯破綻，首先就是門票的名稱「YOASOB I」之間留有空格，而且票價一欄亦顯示為$0。

事主後來將事件發佈在社交平台，表示身邊的人以及向警察報案的時候，大家都感到難以置信，對於騙徒到底如何騙過KKTIX官方又或者如何掌握APP的漏洞毫無頭緒。事主亦已經去信KKTIX官方要求給予交代，同時希望籍此提醒公眾現在出現了這種新式騙財手法。