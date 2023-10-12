驅魔人：信仰者｜原裝版女主角愛倫貝絲蓮回歸 團隊聘專人確保演員精神狀態

《驅魔人：信仰者》故事交代12年前，黑人男星Leslie Odom Jr.飾演的Victor，因懷孕的妻子在海地地震中去世，繼而要獨自撫養女兒Angela。Angela和朋友Katherine一次意外消失在樹林裡，三天後回來時徹底失憶，並引爆了一連串解釋不到的神秘事件，迫使Victor面對邪惡最極點。在恐懼和絕望中，他唯一可以做的，是找出唯一目睹過類似事情而活著的Chris MacNeil。

《驅魔人》改編自William Peter Blatty暢銷小說，電影上映後改變了光影世界的驚嚇文化。當年不單打破票房記錄，更獲得十項奧斯卡提名，成為史上首部獲得最佳影片提名的恐怖電影。今日在港上映的《驅魔人：信仰者》，製作團隊在拍攝期間亦做足準備工夫，作為該片的精神協調員，Carla Duren確保演員和工作人員的精神安全，包括他們的精神和情感健康。根據Carla Duren的說法，影片中看到和聽到的許多儀式和咒語，都來自實際的驅魔儀式和實踐，這些實踐植根起源於非洲各地的精神和治療方法。同時，《驅魔人：信仰者》中提到，各個信仰的精神專家都被聘請為電影製片人和演員提供諮詢。