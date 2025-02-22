驅魔黑修女｜宋慧喬忠於角色學抽煙半年 開畫驚奪亞洲多地票房No.1

宋慧喬出道20多年來主演多套經典韓劇，計有《藍色生死戀》、《浪漫滿屋》、《太陽的後裔》及近年爆紅的《黑暗榮耀》，還有與梁朝偉拍擋、王家衛執導的電影《一代宗師》，她創造無數人氣角色，紅遍亞洲。

《驅魔黑修女》是宋慧喬睽違大銀幕10年的回歸之作，她更是首度挑戰驚悚題材，打破修女驅魔禁忌，並夥拍前夫宋仲基大熱劇《黑道律師文森佐》的青龍女配角全汝彬（全余贇），還有李陣郁、文佑鎮（文友辰）等參與演出，電影甫上映即奪韓國、台灣等亞洲多地開畫票房冠軍！