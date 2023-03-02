體能之巔｜總決賽賽果惹造假之嫌 亞軍鄭海民認比賽中斷過兩次

Netflix人氣實境綜藝節目《體能之巔：百人大挑戰》（Physical: 100），搵嚟100位體格頂尖嘅男女參賽者爭奪3億圜（大約190萬港元）獎金，刺激程度有如真人版《魷魚遊戲》。節目出街後火速掀起全球熱話，兼喺多個地區登上Netflix熱門排行榜第一位。 節目喺上周播出最後一集，結果由混合健身選手禹秦熔獲得冠軍，不過近日有韓國論壇爆出節目組喺總決賽疑將賽果造假。

《體能之巔：百人大挑戰》最後兩強選手禹秦熔及鄭海民，需要係總決賽「無限拉繩」決一高下，不過禹秦熔中途向製作組表示輪軸唔暢順，希望可以暫停比賽檢查，不過之後又發現無問題。禹秦熔之後又嫌輪軸嘅聲音過大，導致雜音全部入咪，亦希望製作組可以幫兩方嘅輪軸添加潤滑油。去到第三次中斷就係製作組嘅音訊出現問題而暫停。鄭海民喺最後關頭拉唔郁條繩，最終由禹秦熔逆轉反勝獲得冠軍。