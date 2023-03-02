體能之巔｜總決賽賽果惹造假之嫌 亞軍鄭海民認比賽中斷過兩次

Netflix人氣實境綜藝節目《體能之巔：百人大挑戰》（Physical: 100），搵嚟100位體格頂尖嘅男女參賽者爭奪3億圜（大約190萬港元）獎金，刺激程度有如真人版《魷魚遊戲》。節目出街後火速掀起全球熱話，兼喺多個地區登上Netflix熱門排行榜第一位。 節目喺上周播出最後一集，結果由混合健身選手禹秦熔獲得冠軍，不過近日有韓國論壇爆出節目組喺總決賽疑將賽果造假。
《體能之巔：百人大挑戰》最後兩強選手禹秦熔及鄭海民，需要係總決賽「無限拉繩」決一高下，不過禹秦熔中途向製作組表示輪軸唔暢順，希望可以暫停比賽檢查，不過之後又發現無問題。禹秦熔之後又嫌輪軸嘅聲音過大，導致雜音全部入咪，亦希望製作組可以幫兩方嘅輪軸添加潤滑油。去到第三次中斷就係製作組嘅音訊出現問題而暫停。鄭海民喺最後關頭拉唔郁條繩，最終由禹秦熔逆轉反勝獲得冠軍。
賽果疑造假 Netflix出聲明否認
節目出街後，有韓國論壇爆出節目組喺總決賽疑將賽果造假，雖然Netflix已經出聲明否認，並強調冇用不當嘅手段操控賽果。之後，節目製作人張浩基亦有喺IG出PO感激團隊喺過往一年嘅努力，並話：「大話或者可以令人變得出名，但無法成為事實」；亞軍鄭海民喺睇完張浩基嘅發文後接受接受傳媒訪問，指比賽中斷過2次，而其他選手亦表示佢領先一大截。而鄭海民亦表示製作組有建議重新比賽，亦話會幫佢剪返條繩去原先嘅長度，仲話可以俾佢休息或者明天再比賽。不過佢顧及在場嘅工作人員，所以講唔出話明天再比賽。
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈