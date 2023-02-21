體能之巔｜47歲秋成勳被翻舊帳 重提穿滑溜柔道服出賽捲作弊風波

Netflix南韓節目《體能之巔：百人大挑戰》（Physical：100），自從上月推出以來大受歡迎，目前仍佔香港的排行榜首位，全9集亦已全部上線，熱血又充滿汗水的鏡頭引起話題，令廣大觀眾回味無窮，多位參賽者更成為網民的討論對象。
父女檔受歡迎
現年47歲的著名格鬥家秋成勳，不僅是當中年紀最大的參賽者，亦是節目中最具知名度的一位。秋成勳除了先後代表南韓和日本出戰世界性柔道賽事，退役後更活躍韓國螢光幕，他與日模太太矢野志保（SHIHO）所生的囡囡秋小愛，曾經是電視圈紅人，父女檔當年演出《超人回來了》時於亞洲各地大受歡迎。
被嘲滑溜溜山
秋成勳今次參加《體能之巔：百人大挑戰》盡顯實力，其出現亦受到現場人士一致尊敬，秋成勳生於日本大阪，同時擁有韓國血統，3歲起跟同為柔道選手的父親開始練習柔道，秋成勳之後靠實力加入日本柔道代表隊，並在釜山亞運上奪得金牌。秋成勳成名後多次成為新聞人物，除了他放棄南韓國籍代表日本隊而備受爭議外，他出戰賽事卻多次被對手指控柔道服「異常滑溜」，惹來作弊指控，並在準決賽及復活賽上被要求與對手交換柔道服，最終僅獲第五名，更一度被禁出賽，就因為滑溜事件影響，秋成勳除了在格鬥場上被封為「Sexyama」（性感秋山）之外，外界更為他增添「滑溜溜山」的外號。