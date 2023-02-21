體能之巔｜47歲秋成勳被翻舊帳 重提穿滑溜柔道服出賽捲作弊風波

Netflix南韓節目《體能之巔：百人大挑戰》（Physical：100），自從上月推出以來大受歡迎，目前仍佔香港的排行榜首位，全9集亦已全部上線，熱血又充滿汗水的鏡頭引起話題，令廣大觀眾回味無窮，多位參賽者更成為網民的討論對象。

父女檔受歡迎

現年47歲的著名格鬥家秋成勳，不僅是當中年紀最大的參賽者，亦是節目中最具知名度的一位。秋成勳除了先後代表南韓和日本出戰世界性柔道賽事，退役後更活躍韓國螢光幕，他與日模太太矢野志保（SHIHO）所生的囡囡秋小愛，曾經是電視圈紅人，父女檔當年演出《超人回來了》時於亞洲各地大受歡迎。