高海寧化身4小時快遞員 體驗全球最忙貨運樞紐

高海寧(高Ling)前年憑《新聞女王》奪得《萬千星輝頒獎典禮2023》「最佳女配角」，知性主播形象入形入格。近日有物流公司舉行一場長達數小時的沉浸式「雲監工」直播，是次直播內容令網民大開眼界，就連高Ling亦被吸引，親自走入無人化物流現場參與直播，更即場化身4小時「臨時工」快遞員，親身體驗國貨出海「五日達」背後的高效科技。
女神客串臨時工
在專業人員指導下，高海寧首次嘗試派送包裹，體驗物流最後一環的實際流程。雖然初時略帶緊張，但很快便被 AGV 催促「加快腳步」，她笑說：「發完這個就輪到你！」又形容整個過程「很治癒」、「像在準備一個驚喜」，讓觀眾直觀感受從智慧樞紐到用戶手中的完整物流閉環。
驚嘆機械臂效率
深入智慧港現場的高海寧，一邊與鏡頭互動，一邊親手操作自動化設備，不時驚呼：「原來『全球5日達』背後有這麼多高科技！機械臂每 6 秒處理一件包裹，太厲害了！」她更與AGV機器人「互動」，笑稱它們「比我還忙」，現場氣氛輕鬆又有趣，成功拉近高科技物流與大眾的距離。這場直播吸引來自美國、英國、新加坡等地的數十萬網民同時觀看，海外粉絲即場追蹤自己的聖誕包裹動向。高海寧的加入無疑成為最大亮點，令整場科技直播增添星味。