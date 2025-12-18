高海寧化身4小時快遞員 體驗全球最忙貨運樞紐

高海寧(高Ling)前年憑《新聞女王》奪得《萬千星輝頒獎典禮2023》「最佳女配角」，知性主播形象入形入格。近日有物流公司舉行一場長達數小時的沉浸式「雲監工」直播，是次直播內容令網民大開眼界，就連高Ling亦被吸引，親自走入無人化物流現場參與直播，更即場化身4小時「臨時工」快遞員，親身體驗國貨出海「五日達」背後的高效科技。

女神 客串 臨時工

在專業人員指導下，高海寧首次嘗試派送包裹，體驗物流最後一環的實際流程。雖然初時略帶緊張，但很快便被 AGV 催促「加快腳步」，她笑說：「發完這個就輪到你！」又形容整個過程「很治癒」、「像在準備一個驚喜」，讓觀眾直觀感受從智慧樞紐到用戶手中的完整物流閉環。