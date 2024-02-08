高海寧幫美斯解畫遭小粉紅狙擊 出PO就不當言論道歉登熱搜冠軍

高海寧被內地網民出征

本地藝人高海寧當日亦在大球場見證整個過程，在美斯缺陣風波後，高海寧在活動上受訪時說：「聽講佢受咗傷，作為球迷，希望佢都有好好嘅身體狀態出席真正嘅比賽，所以我覺得可以理解、諒解。」

點知其言論被部份網民狂轟，尤其是內地網民反應更是激烈，無辜被狙擊的高Ling昨晚即在IG及微博上載一篇道歉文章，她寫：「為免產生更大的誤會，我覺得有必要向大家說明一下：首先我跟大家一樣對於美斯沒有落場踢球感到非常失望，當天回應記者提問的時候，因為看了球隊教練在賽後記者會上回應『美斯因受傷不能上陣』的報導，所以在採訪中才有『聽說他受傷了』的說法。如果大家有看到完整訪問片段的話，實際我想表達的是：我很投入觀看當天的賽事，因為中國香港隊踢得很好，上半場攻勢很給力，身為球迷看得是盡興的。但許多遠道而來的粉絲們，面對當天的情況，肯定還是會感到失落和傷心。」