高海寧怒斥航空公司寄漏行李 開工衫全無︰嚴重影響工作

高海寧(高Ling)早前與黃庭鋒、周嘉洛一齊到英國利物浦拍節目，整個行程都非常愉快，他們更不時分享在當地的花絮。然而，高Ling在社交平台限時動態爆seed，怒斥航空公司把她的行李一再延誤，令她要用來開工的衣服全無，直言「已經嚴重影響我的工作行程」，令她「超鬧氣」。
高Ling上載一張在行李輸送帶的照片，並寫道︰「因為要趕回港工作必須由曼徹斯特飛倫敦再轉機返港，上機後已被通知行李趕不及上機，我立即告知自己今天落機就要即刻工作，即晚還要趕去深圳預備明早的拍攝，都需要用到行李裡面的東西。職員承諾會安排跟下一班機飛往香港，大概會比我遲1-2小時到港。」
她為免出現任何延誤，於是改行程安排明早(30日)才出發去深圳，「以為萬無一失，點知落機又被告知行李要明早才能到港。其實真的難以理解，如果轉機行李會轉唔及的話，點解唔預留多點時間再起飛？我班機已經delay咗至少45分鐘先起飛，都仲唔夠時間將行李上機？承諾咗可以安排跟下一班機返香港，依家又唔知點解做唔到？究竟搬運行李需要幾多時間？」
她續指行李內有贊助商的衣服，以及拍劇連戲用的所有化妝品，還有工作需要穿的裙，這些都不是金錢賠償便可以解決。她說︰「我不需要金錢賠償，我沒有時間再重新準備，這些都不是金錢可以補償到的，已經嚴重影響我的工作行程。」