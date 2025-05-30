高海寧怒斥航空公司寄漏行李 開工衫全無︰嚴重影響工作

高Ling原本在英國跟周嘉洛及黃庭鋒開心拍節目，沒想到最後竟然因為行李問題令她著火。

高海寧(高Ling)早前與黃庭鋒、周嘉洛一齊到英國利物浦拍節目，整個行程都非常愉快，他們更不時分享在當地的花絮。然而，高Ling在社交平台限時動態爆seed，怒斥航空公司把她的行李一再延誤，令她要用來開工的衣服全無，直言「已經嚴重影響我的工作行程」，令她「超鬧氣」。

高Ling上載一張在行李輸送帶的照片，並寫道︰「因為要趕回港工作必須由曼徹斯特飛倫敦再轉機返港，上機後已被通知行李趕不及上機，我立即告知自己今天落機就要即刻工作，即晚還要趕去深圳預備明早的拍攝，都需要用到行李裡面的東西。職員承諾會安排跟下一班機飛往香港，大概會比我遲1-2小時到港。」