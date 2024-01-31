高海寧擺脫小三形象變正氣 網民：女人都睇到入晒迷

高海寧頻頻拍片與網民互動

事業再創高峰嘅高海寧，喺香港及內地都獲得高人氣，近日佢食住個勢，頻頻拍片上載到社交網站與網民互動，早前佢上載一條著上黑色性感晚裝，然後喺走廊扭腰慢行嘅片段，結果獲大量網民大讚佢靚及身材好，及係滅甩小三味，例如「高海寧有一種很高級多了性感，很洋氣」、「好喜歡高海寧，自信又好看」、「身材正到，我一個女人都睇到入晒迷」、「又美又媚又不覺得俗，還有點點的可愛」、「她真的是自帶高級感，三十而已，真的就是正房氣場」、「你怎麼演完新聞女王看着都高級很多」、「一看就是正宮」及「她就是看起來很貴氣啊!!!」等等。