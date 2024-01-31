高海寧擺脫小三形象變正氣 網民：女人都睇到入晒迷

現年37歲嘅高海寧，入行初期因34D驕人身材經常成為焦點，更加被封為「TVB一代咪神」。雖然高Ling演出機會不斷，不過角色大多都係小三或反派。近年高Ling收起性感，默默拍劇做好每一個角色，終憑《新聞女王》「Cathy」許詩晴一角爆紅，更勇奪《萬千星輝頒獎典禮2023》「最佳女配角」奬項。
高海寧頻頻拍片與網民互動
事業再創高峰嘅高海寧，喺香港及內地都獲得高人氣，近日佢食住個勢，頻頻拍片上載到社交網站與網民互動，早前佢上載一條著上黑色性感晚裝，然後喺走廊扭腰慢行嘅片段，結果獲大量網民大讚佢靚及身材好，及係滅甩小三味，例如「高海寧有一種很高級多了性感，很洋氣」、「好喜歡高海寧，自信又好看」、「身材正到，我一個女人都睇到入晒迷」、「又美又媚又不覺得俗，還有點點的可愛」、「她真的是自帶高級感，三十而已，真的就是正房氣場」、「你怎麼演完新聞女王看着都高級很多」、「一看就是正宮」及「她就是看起來很貴氣啊!!!」等等。
曾被冠上「花瓶」稱號
高海寧喺2008年參加香港小姐，賽前被視為大熱，可惜五強止步只能獲「旅遊大使獎」。入行後，佢憑驕人身材為人認識，但被冠上「花瓶」稱號，令佢曾一度壓力爆煲而患上抑鬱症，暴飲暴食劇增30磅。之後，高Ling開始收起性感，先後透過《天梯》姜艷萍、《法網狙擊》紀慕芝、《使徒行者》林希微、《不懂撒嬌的女人》田蜜及《金宵大廈》周小惠等角色，慢慢一步一步咁俾大家留意佢嘅演技。近年高Ling演技備受讚賞，越戰越勇成功搣甩花瓶形象，深得觀眾及網民力讚演技到位。
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈