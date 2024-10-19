高海寧羨慕馬國明湯洛雯sweet爆相處 自認單身狗被閃盲

由王晶與葉念琛聯合監製兼執導賀歲電影《麻雀女王追男仔》昨日(18日)舉行拜神儀式，馬國明與高海寧孭飛做主角。馬明表示今次是他首次正式拍香港電影，過去有兩次都是客串演出，心情興奮。高Ling過去不時參與電影拍攝，今次是首次擔任女主角，感覺像完夢一樣。

他們透露在片中扮演情侶，由高Ling追馬明，問到有何殺手鐧，馬明笑謂對方行出來已經「殺晒」。提到今次電影以麻雀為主題，高Ling自言是BB班，但經過今次拍攝之後，自己的麻雀知識突飛猛進。馬國明表示其角色是一個很霉的科學家，很有理想，但人生很燦爛，認為角色很像自己，所以好了解角色的心路歷程。二人拍完這部電影之後，便會一齊拍劇，再拍《新聞女王》的續集及電影，他們表示未來一年都要常常見面。

自認單身被馬明閃盲

高Ling更大爆馬明與湯洛雯的私下相處，指馬明總是會呵住靚湯，靚湯說甚麼都會答「係呀，老婆！」高Ling苦笑每次見到他們這樣就感慨單身狗真慘。她續指馬明一向都是很好的男仔，對靚湯特別好，女方說甚麼馬明都會說好。

高Ling表示日後如有男士向她展開追求，一定會讓馬明過目，看對方是否一個好男人。她坦言相信物以類聚，所以有叫馬明介紹男仔。問到有沒有試過由自己去倒追男仔，高Ling表示沒有，但如覺對方不錯，會向對方發送訊息，暗示對方可以再主動些。