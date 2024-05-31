高海寧自爆因驕人身材被標籤壞女人 30歲後剪短頭髮轉型做自己

現年37歲的高海寧(高Ling) ，21歲時參加香港小姐入行，直至去年憑台慶劇《新聞女王》而人氣急升，近來在內地更密密接job狂吸金。日前，她獲邀現身容祖兒加上Twins阿Sa和阿嬌主持的內地綜藝節目《因為是朋友呀2》任嘉賓，向來擁有天使臉孔加魔鬼身材的高Ling ，透露原來她曾因好身材而感到不自信，甚至一度眨低了自己。

在節目中，當阿嬌問到高Ling 驕人的身材會否局限了戲路，高Ling有感而發表示：「其實坦白說，我一開始的不自信，是來自於這方面（身材）。就是在參選香港小姐的時候，一直被討論的就是身材，因為他們覺得，性感的女生等於壞女性，（標籤你）對，會編造一些新聞，他們明明甚麼都拍不到，會編造了一段故事，然後我就想說好像全世界都不喜歡我，所以那時候我是非常不自信的。」她更表示：「開頭的時候，很多女生看到我，她們會避開我，（為甚麼呢？）可能覺得我有攻擊性，（所以你都會覺得身邊所有人都不喜歡你？）對，當時真的會這樣覺得，覺得我性感然後形象這樣，她們不喜歡也是正常的，我就開始貶低我自己，我就更加沒自信。」