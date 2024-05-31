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娛樂
2024-05-31 14:40:50

高海寧自爆因驕人身材被標籤壞女人 30歲後剪短頭髮轉型做自己

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高海寧自爆因驕人身材被標籤壞女人。

高海寧自爆因驕人身材被標籤壞女人。

現年37歲的高海寧(Ling) 21歲時參加香港小姐入行，直至去年憑台慶劇《新聞女王》而人氣急升，近來在內地更密密接job狂吸金。日前，她獲邀現身容祖兒加上TwinsSa和阿嬌主持的內地綜藝節目《因為是朋友呀2》任嘉賓，向來擁有天使臉孔加魔鬼身材的高Ling ，透露原來她曾因好身材而感到不自信，甚至一度眨低了自己。 

高海寧現身容祖兒、Twins主持的節目《因為是朋友呀2》。

高海寧現身容祖兒、Twins主持的節目《因為是朋友呀2》。

在節目中，當阿嬌問到高Ling 驕人的身材會否局限了戲路，高Ling有感而發表示：「其實坦白說，我一開始的不自信，是來自於這方面（身材）。就是在參選香港小姐的時候，一直被討論的就是身材，因為他們覺得，性感的女生等於壞女性，（標籤你）對，會編造一些新聞，他們明明甚麼都拍不到，會編造了一段故事，然後我就想說好像全世界都不喜歡我，所以那時候我是非常不自信的。」她更表示：「開頭的時候，很多女生看到我，她們會避開我，（為甚麼呢？）可能覺得我有攻擊性，（所以你都會覺得身邊所有人都不喜歡你？）對，當時真的會這樣覺得，覺得我性感然後形象這樣，她們不喜歡也是正常的，我就開始貶低我自己，我就更加沒自信。」

Ling 透露直至30歲後醒覺：「我花了很長時間，可以說是到30歲，女生跨30歲的那一下，突然會有一些東西醒覺，我覺得我好累，突然覺得為甚麼，我不可以為了我自己而活呢？」 Ling 表示從那一年開始，就來個造型大改變，剪短了頭髮，以往出席公開活動一定要穿裙子，都改了穿褲子，慢慢抹去了「花瓶」的標籤。：「我要穿適合我自己的衣服，就從那年開始轉變，我覺得還蠻好的。」高Ling坦言：「如果你問我說我喜歡20多歲的自己，還是現在的自己，我更喜歡現在的自己。」

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高海寧30歲後剪短頭髮轉型做自己感舒服。

高海寧30歲後剪短頭髮轉型做自己感舒服。

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