高海寧開心《新聞女王2》拍外傳 談起演員經歷眼濕濕

高海寧到中環出席《新聞女王2》，鍾澍佳監製宣布會開拍高Ling角色「許詩晴」外傳，令她大感高驚喜。高Ling直言好surprise：「自己都有講笑話希望可以開到個外傳，點知真係開口中。我真係好開心，真係冇諗過會夢想成真。我啱啱喺澳門拍完劇返嚟，個人仲喺度暈陀陀，聽完呢個消息之後即刻成個人醒晒！多謝大家！」



開拍《新聞女王3》要看佳導 提到網民留意到高Ling的髮型開始跟佘詩曼、宣萱的一樣，問到是否會成為下一位女王， 高Ling表示一直都有拍緊女王、強人系列，呼籲大家不要被髮型限制性格，自己仍是可以很溫柔。 談到佘詩曼表示《新聞女王3》未必能夠開拍，因為劇本編審比較困難，她認為很在乎佳導是否可以構思到下一個故事，「始終劇集嘅口碑真係好好，都有好多人問我會唔會開拍3，如果能夠開拍3的話，相信會更加精彩。而家又有外傳，真係好多謝觀眾嘅喜愛！」她又指新聞官這個題材都是比較新穎，相信大家都好好奇這個職業的運作。



被歌詞感動 提到她在台慶「傳承」的環節唱到喊濕濕，她稱自己聽《我們都是這樣大的》時，感受很深，因為經歷過一些小病小痛，壓力好大自己如何尋找穩定的情緒，就發現人是要有一些經歷，聽到那些歌詞時會特別感觸。她直言每一次唱到「才會懂煩惱盡量忘掉而患病這刻才發現極渺小學會珍惜了」便會眼濕濕。 曾陷入自我懷疑 她說那一個環節是非常之有意義，因為大家只會看到演員光鮮的一面。她說：「大家都有經歷過等待、俾人揀、被易角、被質疑，甚至被指是花瓶，自己也經歷過自我懷疑，沒有信心。這些經歷都是每一個演員、好多新人處於的狀態。自己作為一個前輩，能夠可以鼓勵到他們，分享自己的經歷、感受，讓他們能夠維持住那股熱誠，堅持夢想是很有意義的。」