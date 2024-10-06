高海寧驚喜客串內地劇《半熟男女》 飾演霸氣上司網民勁buy

由田曦薇、辛雲來、張哲華等主演、周雨彤驚喜客串的內地劇《半熟男女》，改編長篇小說《這裡沒有善男信女》，由《三十而已》張曉波導演執導，講述平凡女生何知南（田曦薇飾）和富二代高鵬（張哲華飾）相戀7年，卻長期分隔兩地，使她不甘寂寞頻頻出軌；直至她遇上年輕律師瞿一芃（辛雲來飾），對方卻因為她的富家女人設，而背叛女友韓蘇（周雨彤飾）、高鵬最後卻喜歡上韓蘇。

去年劇組來港取景，劇情講述韓蘇被調派到香港工作，並結識高鵬，展開連串感情瓜葛！劇中中環美景讓觀眾格外有親切感外，高海寧驚喜客串也讓人眼前一亮！原來今次她飾演韓蘇上司胡慕寧，全是為了報答《三十而已》導演張曉波的知遇之恩：「感謝張曉波導演在《三十而已》之後，再次讓我參與他的劇集拍攝，2023年的夏天拍的，很高興認識周雨彤。」而她鼓勵韓蘇的金句：「和渣男分手最多值一場重感冒。」更被網民瘋狂轉發，現時閱讀量已突破655萬。