高爾宣香港演唱會｜高爾宣雙喜臨門賺奶粉錢 巡唱香港站門票秒殺考慮加場

高爾宣宣布結婚及11月榮升人父，更與妻子舉行Baby Shower。

台灣歌手高爾宣於上周五慶祝其27歲生日，更突然報喜宣布快做人父，娶比他大9歲的歌手女友芮德為妻，兩人早前已登記結婚，雙喜臨門！

高爾宣與芮德舉行了Baby Shower，揭曉11月迎接B女出世，高爾宣表示：「生小孩這件事原本就是計劃中，因為爸媽都想抱孫，如今真的實現，非常感動！」芮德目前正懷孕4個多月，預產期為11月，應該是個天蠍寶寶，芮德透露已替小龍女取名「米漿」，連日來獲網民及歌迷送上祝福。