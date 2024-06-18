高爾宣香港演唱會｜高爾宣雙喜臨門賺奶粉錢 巡唱香港站門票秒殺考慮加場

台灣歌手高爾宣於上周五慶祝其27歲生日，更突然報喜宣布快做人父，娶比他大9歲的歌手女友芮德為妻，兩人早前已登記結婚，雙喜臨門！
高爾宣與芮德舉行了Baby Shower，揭曉11月迎接B女出世，高爾宣表示：「生小孩這件事原本就是計劃中，因為爸媽都想抱孫，如今真的實現，非常感動！」芮德目前正懷孕4個多月，預產期為11月，應該是個天蠍寶寶，芮德透露已替小龍女取名「米漿」，連日來獲網民及歌迷送上祝福。
西沙新場開騷
高爾宣早前來港出席《KKBOX香港風雲榜》並擔任表演嘉賓，7月他將再度訪港，為2024巡迴演唱會展開香港站演出。今次是高爾宣首次香港個唱，日期定在7月27日，場地則是位於新界西沙海映路9號西沙GO PARK的AXA安盛創夢館(AXA Dreamland)，而票價分為$1,088丶$888丶$688，其中$1088的VIP門票可享有團體合照及優先入場的福利。
新婚的高爾宣暫時未有計劃辦婚宴及度蜜月，原因是為下月開鑼的世界巡迴作準備，目前會專心工作賺奶粉錢。香港作為首站，高爾宣的香港騷門票昨日開賣，不久便已告售罄，他隨即在IG發文：「下午好像就賣完了。要加場嗎？」事後，不少粉絲回應指其實門票甫開賣已被掃清，紛紛要求加場。