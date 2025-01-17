熱門搜尋:
緬甸詐騙園區 2025請假攻略 珀岸 GRAND SEASONS 行山路線 新店關注組 網上熱話 農曆新年2025 二手樓 自助餐優惠 好去處 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 味美道來
dadblk2 madblk2
返回
娛樂
2025-01-17 10:45:12

高鈞賢報喜升呢做爸爸 前天堂鳥成員Gordon湊成「好」字宣布老婆封肚

分享：
高鈞賢宣布升呢做爸爸。

高鈞賢宣布升呢做爸爸。

adblk5

娛樂圈近排喜事一籮籮，繼幾位TVB 花旦宣布陀B後，高鈞賢及前天堂鳥成員葉泓聲（Gordon ) 亦分別宣布升呢做爸爸。高鈞賢去年12月與細他十年的圈外女友在加拿大註冊結婚，同時亦宣布太太懷孕喜訊；相隔一個月後，高鈞賢日前（15) 終正式升呢做爸爸，他興奮寫道：「Welcome Liona 高子琳 to this wonderful world ！老婆辛苦了用我一生的愛還給你們。」

高鈞賢在社交網公開囡囡的萌樣，見她手長腳長似足爸爸，高鈞賢看著女兒一副冧樣，更忍不住親吻女兒，父愛泛濫。他透露太太因患有妊娠期高血壓，醫生亦曾提議不如早點開刀，但因為他們擇了日子，所以最終太太都忍住keep返個時間，而太太半麻醉開刀生B，高鈞賢都全程陪伴在則，更親手剪臍帶，他坦言聽到BB第一下喊聲好感動，感覺好像拍戲一樣。 

adblk6
高鈞賢全程陪住太太，更親手剪臍帶。 高鈞賢全程陪住太太，更親手剪臍帶。 高鈞賢看著女兒一副冧樣，更忍不住親吻女兒。 高鈞賢囡囡手長腳長似足爸爸。

另外，前天堂鳥成員葉泓聲（Gordon）日前亦發文宣布誕下第二胎，囝囝趕及尾班車做龍年BB，他留言寫道：「我老婆話收工啦，兒女雙全」老婆陳樂榣則搞笑回覆：「最強基因，又話仔似阿媽嘅...」。41歲前女團Freeze成員陳樂榣20235月與Gordon 譜出姐弟戀，同年9月誕下一女Gia，如今再誕一子，湊成「好」字，加埋與前夫所生的女兒Aria，一家五口相當幸福。 

前天堂鳥成員葉泓聲（Gordon）日前亦發文宣布誕下第二胎。 陳樂榣與Gordon 兩年抱兩，加埋與前夫所生的女兒Aria，一家五口相當幸福。

入App免費拎23大商場蛇年利是封

入App免費拎23大商場蛇年利是封