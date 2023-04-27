高鈞賢小紅書帶網民參觀香港屋企 被發現兩腳插質疑是「廣州房子」

高鈞賢14年離巢TVB北上發展後，又與朋友合資居酒屋生意，至2020年與邵氏簽5年部頭約，中港兩邊走。高鈞賢不時於社交平台分享近況，最近佢就喺小紅書以「香港 Roomtour 歡迎光臨 兩貓一人TVB演員的家」為題上傳一段Home Tour影片；但就被網民透過蛛絲馬跡踢爆片中並唔係高鈞賢香港嘅屋企。

從影片所見，高鈞賢屋企裝潢甚有格調，間隔非常寬敞，客廳位置放咗唔少珍藏公仔和擺設；高鈞賢表示共有4間房，但自己太鍾意買嘢所以已塞爆咗3間房，其中一間為擺滿T-shirt、衛衣及波鞋嘅衣帽間：「今天帶你們參觀我家！是不是還挺溫馨的？除了能讓我拍戲之餘好好放鬆休息，這個家的功能就是收納我買來的寶貝們了，這次先公開我的衣帽間，下次再繼續給你們分享我的穿搭經驗！」