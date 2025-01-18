高鈞賢曾戀玉木宏老婆木南晴夏 新婚太太遭起底20歲結婚產子

太太 20 歲嫁第一任丈夫

高鈞賢去年12月宣布雙喜臨門，迎娶細他十年的圈外女友在加拿大註冊結婚，並透露太太懷孕的喜訊。不過婚訊曝光後，外界對高鈞賢太太的背景有很多揣測，網民指女方顏值平平，撞樣曾有「豬扒港姐」之稱的2007年港姐冠軍張嘉兒，又指女方身家豐厚，更爆出曾結婚產子消息。對此，高鈞賢表示自己一早知情，太太早在20歲時曾結婚有兩名小朋友，但已在兩年前經已離婚，一直靠自己開設的中醫美容院賺錢，由於妻子並非圈外人，故希望外界切勿再向其妻作出攻擊。