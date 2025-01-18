高鈞賢曾戀玉木宏老婆木南晴夏 新婚太太遭起底20歲結婚產子

現年40歲的高鈞賢，於2005年參加第一屆香港先生選舉勇奪冠軍，去年12月宣布結婚，昨日更透過社交平台分享榮升父親喜悅，更貼出多張照片，並興奮寫道：「Welcome Liona 高子琳 to this wonderful world ！老婆辛苦了用我一生的愛還給你們。」見高鈞賢父愛泛濫，抱起B女時更露出一副冧樣，畫面非常溫馨。
太太20歲嫁第一任丈夫
高鈞賢去年12月宣布雙喜臨門，迎娶細他十年的圈外女友在加拿大註冊結婚，並透露太太懷孕的喜訊。不過婚訊曝光後，外界對高鈞賢太太的背景有很多揣測，網民指女方顏值平平，撞樣曾有「豬扒港姐」之稱的2007年港姐冠軍張嘉兒，又指女方身家豐厚，更爆出曾結婚產子消息。對此，高鈞賢表示自己一早知情，太太早在20歲時曾結婚有兩名小朋友，但已在兩年前經已離婚，一直靠自己開設的中醫美容院賺錢，由於妻子並非圈外人，故希望外界切勿再向其妻作出攻擊。
高鈞賢入行近20年，2014年一度約滿TVB離巢轉戰大陸市場，近年回流返港繼續效力TVB拍攝多部劇集。感情方面，高鈞賢曾在2011年被指撻着葉翠翠，同時卻暗交日本女星木南晴夏，鬧出一腳踏兩船疑雲，並展開三角關係，其後高鈞賢火速跟木南晴夏斬纜，指對方只懂簡單英語，異地戀難以維繫，故發展不久便告結束這段異地戀。木南晴夏遂於2018年閃婚，丈夫是「千秋王子」玉木宏，並在婚後兩年、2020年8月宣布誕下結晶品。