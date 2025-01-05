鬼們之蝴蝶大廈︱馮淬帆神穩5年再現大銀幕 何超儀再與錢人豪合作多了默契

台灣導演錢人豪執導的《鬼們之蝴蝶大廈》，昨日於奧海城The Sky舉行特別場，黃夏蕙及演員陳建興亦有到場參與。這齣由白靈、馮淬帆、何超儀(Josie)、曹佑寧及安心亞等演出的電影，以台灣最有名的猛鬼大廈為藍本。錢人豪席上指，蝴蝶大廈在過去20多年發生過非常多意外，「我們前年開拍到今年已經及生6宗跳樓案，它就像香港的重慶大廈，有種三教九流的感覺。電影裡面的場景都是搭的，因為大廈不讓我們拍攝，但還是有靈異事件，那個場景裏的假廁所，一直都聽到沖馬桶的聲音。」

電影《鬼們之蝴蝶大廈》是錢人豪第9部作品，他是次最想表達的是「人比鬼可怕」：「我覺得鬼還會講道理，就像戲中Josie覺得自己不能隨便找個替身，因為她害怕『輪迴』會抓她，害我們的都是人。」Josie雖然未有現身活動，但她接受電話訪問時亦提到：「我絕對相信人比鬼更可怕，我曾經有過多次撞鬼經驗，但係佢哋都冇惡意，只係可能會有啲要求，亦都唔會傷害你。但係人唔同，人可以為利益出賣至親，甚至不擇手段，呢樣比鬼可怕好多。」

Josie再與錢導合作，認為兩人多了默契：「合作起嚟好得心應手，尤其係佢有好好嘅攝影、燈光同美術團隊，對影像處理好有水準。」她透露戲中的角色是引發整個故事的關鍵人物：「係令大家意想不到嘅燒腦設計，所以請容許我賣吓關子，等觀眾入戲院發現。」