鬼才之道專訪｜陳柏霖憶20年前來港拍鬼片 張榕容王淨齊嘆女鬼唔易做（有片）

台片《返校》導演徐漢強自編自導新作《鬼才之道》，起用張榕容、王淨、陳柏霖合演，近日三位主角接受《am730》視像專訪，分享拍攝上的各樣難處，陳柏霖表示：「我困難的地方應該是，要飾演兩個角色，一個角色是經紀人，一個角色是偶像歌手，對，所以在這兩個角色之間，要做不一樣的轉換，然後還有就是，我在戲裏面要貼一個假的鬍子，所以有時候不能講話太激動，要不然鬍子就會飛起來，或是翹起來這樣子。」

武打擔當與被打擔當 張榕容飾演過氣鬼后「凱薩琳」，為要演活角色充滿多才多藝的一面，而「凱薩琳」為了要嚇人，更不惜把自己的腰往後折斷，張榕容挑戰拱橋場面及不少動作戲，張榕容自言算是片中的武打擔當，更表示：「其實還蠻辛苦的，要演自己的復古樣子，然後還要演女鬼裝扮，再加上同學的女鬼裝扮，所以就是要一直換裝，就比較辛苦。」張榕容挑戰高難度動作，當談到拍攝時便滔滔不絕大嘆：「我其實去排練場很多天，因為他每一個動作都不一樣，(一)我要練我自己的必殺技，就是折腰，把腰折斷，(二)，我要練去嚇活人的時候，一些飛天遁地的動作，所以要練跑，(三)，我要練怎麽樣霸淩同學，然後(四)，我還要練怎麽樣跟姚以緹，就是跟我曾經的師妹『潔西卡』對打，所以就是要練的東西蠻不一樣的。」 飾演陰界新血的王淨說：「我在這部戲裏面演的是同學，然後我覺得困難的地方就是，雖然我們有武打擔當，但我是被打擔當，一直不斷的被磨練。」王淨自言在片中被瘋狂扭其四肢，還有頭部，形容在肢體方面是比較困難的地方。拍攝鬼片很多時都會鬧出怪事，問到拍攝過程是否順利？張榕容透露：「怪事是沒有，但是拍動作戲的時候，其實很容易受傷，可能因為有受傷有見紅，所以怪事就跑掉了！」

掛住芝士豬頸肉撈丁 《鬼才之道》被包裝成靈界搞笑電影，三位主角對睇鬼片各有見解，王淨坦言並不鍾情恐怖片，她稱：「完全沒有，我個人非常不喜歡看鬼片或恐怖片，聽鬼故事都不喜歡。」相反張榕容卻是個鬼片迷，她稱：「我也會看，我自己一個人晚上會在家裏會看，我覺得我還蠻享受那個過程，但是我有時候又不喜歡看，因為我不喜歡他們一直用聲音來嚇我，就是我很容易被突然間大聲嚇到，如果是劇情沒有那麽可怕，一直用聲音來嚇我，我就會有點生氣，我比較喜歡看那種喪屍片。」陳柏霖表示：「我有時候無聊會看一下，因為我都想要知道他們怎麽拍啊。」他認為恐怖片中演女鬼的演員並不簡單，每次看恐怖片及鬼片都覺得扮鬼真的很累，亦戥演員們感到辛苦。 80年代香港曾經出現搞笑鬼片熱潮，《殭屍先生》、《靈幻先生》等在台灣同樣創下極佳票房，當年開創了「殭屍電影」先河，直到90年代初期為止，香港和台灣有多家電影公司仿效，拍攝了逾百部殭屍電影。陳柏霖一提起港產鬼片，立即答：「我不止看過，我還演過！哈哈哈！」之後即轉channel用廣東話講：「《見鬼10》啊！嗰套都係恐怖喜劇嚟嘅。」陳柏霖曾來港發展，先後夥梁洛施(Isabella)合演《見鬼10》和《蟲不知》，對於《見鬼10》(2004年開拍)上映至今快20年，他續說：「對，所以時隔20年，還是可以回去拍恐怖喜劇，其實蠻開心的。」被問到廣東話有沒有退步？陳柏霖搞笑地用流利廣東話答：「係呀！好耐沒講喇！唔知點算。」柏霖還即場為兩位拍檔充當廣東話指導，他又透露近排沒有時間來香港，早前曾到港參加朋友的婚禮。數到香港美食，陳柏霖即稱好掛住咖喱牛腩麵、點心、芝士豬頸肉撈丁，笑言要下星期要來香港吃個痛快，而王淨、張榕容分別對豬仔包、避風頭辣蟹情有獨鍾。《鬼才之道》已在港上映，可惜三位主角未能來港宣傳，陳柏霖希望香港觀眾多多支持，又認為：「我覺得香港是這種喜劇片的元老嘛，所以我覺得香港觀眾一定會看得非常開心。」張榕容與王淨則十分期待再到香港見粉絲，張榕容表示會盡量要求片方帶他們三人到香港跟大家打招呼。 採訪：Alson