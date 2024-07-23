鬼才之道｜王淨再拍《返校》導演挑戰做廢青女鬼 張榕容拱橋嚇人演傳奇鬼后

台灣全新概念的陰間搞笑電影《鬼才之道》(Dead Talents Society)，由台灣驚慄電影票房紀錄保持者、《返校》金馬億萬導演徐漢強自編自導玩轉鬼片，挑戰全片「鬼多過人」的獨特設定，由《周處除三害》王淨、《詭扯》陳柏霖、《擺渡人》張榕容、《江湖無難事》姚以緹、《我的麻吉4個鬼》百白、《月老》瘦瘦等合演，《鬼才之道》香港將於8月10日起設優先場，8月15日正式開畫。 《鬼才之道》片中一眾鬼主角，必須各出奇謀、使盡渾身解數，甚至違反人體構造，倒吊拗腰反白眼，一味靠嚇，嚇出個驚人名堂，揚名人間保持曝光！否則，不但會被淘汰，更會灰飛煙滅，從此消失於天與地！台灣當紅女星王淨飾演死都要躺平、不想再努力的爛鬼新丁「同學」，外型平平無奇，內心灰過死灰，卻遇上陳柏霖飾演自命擅長打造獨一無二都市猛鬼傳說的專業厲鬼經紀Makoto「兜哥」，拉攏張榕容飾演曾經憑「旺來大飯店」恐怖傳聞紅極一時卻漸漸被人遺忘的過氣星級鬼后「凱薩琳」，以前輩身分提攜新鬼加以特訓，聯手對抗以網上瘋傳詛咒影片嚇出20萬觀看人次的鬼魅新寵兒「潔西卡」，齊齊耍陰招、爆陰毒，爆血爭奪第36屆金鬼獎最佳女鬼角！

王淨素顏上陣演無害廢青女鬼 在《返校》已跟導演徐漢強合作過的王淨，表示當初一聽到導演說「同學」這個角色時，當場就哭了：「因為『同學』就像是我心中不想被人看到的那一面，每一次看劇本都會哭。拍攝《鬼才之道》的過程就像是在療癒我自己一樣，釋放了很多這些年的心情。」王淨自言對「同學」這個角色有很強烈的投入感，而且可以再跟徐漢強導演合作也很有安全感，揚言：「會全力以赴，讓觀眾看到『做鬼也好難的』！」王淨今次特地在造型上抹去原有的陽光女孩氣息，大部份時間素顏上陣，展現極度欠缺自信的廢青無奈感。

陳柏霖靚仔痴鬚演衰鬼經理人 《鬼才之道》男主角陳柏霖亦大玩新形象，一身復古90年代皮褸裝扮，更自己提議加料貼鬍鬚，飾演自信又充滿正能量的衰鬼金牌經理人。陳柏霖表示：「我愛死這個角色，他是個很有故事的人，但總是為了讓大家開心而把自己的情緒隱藏起來，每到危機時刻卻又是眾鬼的依靠，這是我從影以來最想挑戰的角色。」陳柏霖繼《詭扯》之後再次演起喜劇，渾身都有喜感，更擺脫男神包袱而大唱偶像K歌！喜劇表現讓人刮目相看。