鬼滅之刃無限城篇︱內地票房兩天收2.83億人民幣 創時隔36天單日破億的電影

日本動畫電影《鬼滅之刃無限城篇》，開畫首日日本票房破16億日圓(約8,078萬港元)；8月14日香港上映，票房亦達680萬港元。前日電影在中國內地上映，首日票房達 1.37億人民幣，創日本電影在華首日票房紀錄，次日再收1.47億，兩天累計突破 2.83億人民幣，全球累計票房突破 7億美元(約54.4億港元)。

內地購票平台貓眼，預計《鬼滅之刃無限城篇》票房將達6.03億人民幣，淘票票則預測7.44億人民幣，但現在電影只上映兩日，已收接近3億人民幣，電影總票房應該突破早前預測。《鬼滅之刃無限城篇》豆瓣給出8.8分口碑，在全國排片佔比超過48%，IMAX預售占比48%，更在48個大城市54家大商場同步開設快閃店，1:1還原無限城場景，並發售動畫的紀念品，據報道周邊商品亦全部售罄。

《鬼滅之刃無限城篇》內地版時長155分鐘，與日版一致，血腥戰鬥場面如猗窩座掏心、蝴蝶忍犧牲等均完整保留，僅台詞略作微調，如「復仇」改為「對決」，由於無刪減上映，與IMAX廳可極致呈現空間扭曲招式音效的視聽突破，帶動內地影迷觀賞意欲。在內地評論指，《鬼滅之刃無限城篇》成為時隔36天單日破億的電影，緩解10.1國慶檔後電影市場的冷清。