鬼滅之刃｜新一季《鬼滅之刃 柱訓練篇》5.12開播 黃Viu緊貼日本同日上架

人氣動畫《鬼滅之刃》全新一季《鬼滅之刃 柱訓練篇》將於5月12日在日本開播，令各地粉絲期待萬分，本地各平台將陸續上架，不過「黃Viu煲劇平台」將會全港優先緊貼日本免費播放，讓香港觀眾可以快人一步見證鬼殺隊盡地一搏的魔鬼訓練。

承接《鬼滅之刃 刀匠村篇》，炭治郎與上弦肆半天狗連番激戰後，禰豆子成功克服陽光，成為人界和鬼界中獨一無二的存在，然而這個特質卻讓她被「鬼王」無慘盯上，無慘認為只要他吃掉禰豆子便無懼陽光威脅，到時他就可以變成不滅不死的永生存在！無慘開始計劃奪取禰豆子，人鬼大戰一觸即發！《鬼滅之刃 柱訓練篇》講述炭治郎為了保護深愛的妹妹，率領鬼殺隊要員接受最強「柱」們的特訓，七位「柱」的呼吸形式亦將一一公開！