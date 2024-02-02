鬼滅歌姬LiSA暌違6年舉辦亞洲巡迴演唱會 6月訪香港假亞博開騷

LiSA憑大熱動畫《鬼滅之刃》歌曲進一步帶旺人氣，她2023年完成⽇本14地共19場的巡迴演唱會《LiVE is Smile Always～LANDER～》後，2024年元旦公布了以「ROUTE13」為年度主題的⽇程海報，其中亦為4⽉起開播的電視動畫《魔法科⾼中的劣等⽣》唱出第三季⽚頭曲《Shouted Serenade》，而了為慶祝出道13周年，將於今年4⽉19⽇及20⽇在⽇本武道館舉辦演唱會《LiVE is Smile Always～i SCREAM～》。⽇前，LiSA更落實舉辦時隔6年的亞洲巡迴演唱會，令各地歌迷為之興奮。

LiSA於2020年獲得「在日本國外最多串流播放量的日本歌⼿」第⼀名，大熱單曲《紅蓮華》則榮登「日本國外最多串流播放量的日本歌⼿演唱樂曲」第⼀名，2022年LiSA更在Spotify上成為日本歌手史上第四組串流影音突破10億次播放量的歌手。2023年在Apple Music同樣突破了串流影音10億次播放量，LiSA也成為在全世界持續更新紀錄的⽇本歌⼿，樂壇成績有目共睹。對於是次亞巡，LiSA表示：「我將時隔六年再次舉辦亞洲巡演。這是與⼤家⼀起實現的夢想的延續。我終於可以⾒到你們了！我要去唱歌了！謝謝你們的等待！老朋友們，我回來了！新朋友們，期待與你們⾒⾯。」