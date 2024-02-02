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娛樂
2024-02-02 15:00:57

鬼滅歌姬LiSA暌違6年舉辦亞洲巡迴演唱會 6月訪香港假亞博開騷

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鬼滅LiSA暌違6年舉辦亞洲巡迴演唱會 6月訪香港假亞博開騷

⽇本女歌⼿LiSA近年憑《鬼滅之刃》主題曲進一步帶旺人氣。

⼿LiSA宣布相隔6年將展開亞洲巡迴演唱會《LiVE is Smile Always ASiA TOUR2024〜》，香港站定在2024615日假亞博AsiaWorld-ExpoHall 10舉行。

LiSA憑大熱動畫《鬼滅之刃》歌曲進一步帶旺人氣，她2023年完成14地共19場的巡迴演唱會《LiVE is Smile AlwaysLANDER～》後，2024年元旦公布了以「ROUTE13」為年度主題的程海報，其中亦為4起開播的電視動畫《魔法科中的劣等》唱出第三季頭曲《Shouted Serenade》，而了為慶祝出道13周年，將於今年41920本武道館舉辦演唱會《LiVE is Smile Alwaysi SCREAM～》。前，LiSA更落實舉辦時隔6年的亞洲巡迴演唱會，令各地歌迷為之興奮

LiSA2020年獲得「在日本國外最多串流播放量的日本歌⼿」第名，大熱單曲《紅蓮華》則榮登「日本國外最多串流播放量的本歌⼿演唱樂曲」第名，2022LiSA更在Spotify上成為日本歌史上第四組串流影音突破10億次播放量的歌手2023年在Apple Music同樣突破了串流影音10億次播放量，LiSA也成為在全世界持續更新紀錄的本歌⼿，樂壇成績有目共睹。對於是次亞巡，LiSA表示：「我將時隔六年再次舉辦亞洲巡演。這是與起實現的夢想的延續。我終於可以到你們了！我要去唱歌了！謝謝你們的等待！老朋友們，我回來了！新朋友們，期待與你們⾒⾯。」

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LiSA宣布相隔6年將展開亞洲巡迴演唱會，香港站定6月15日假亞博Hall 10舉行。

LiSA宣布相隔6年將展開亞洲巡迴演唱會，香港站定6月15日假亞博Hall 10舉行。

“LiVE is Smile AlwaysASiA TOUR2024 in Hong Kong香港站詳情

: 2024/6/15()

會場： AsiaWorld-Expo, Hall 10

 

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