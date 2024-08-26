鬼片推薦｜金宵大廈、降魔的、全院滿座 5套鬼節經典必睇電視劇

鬼節片單｜《聊齋》(1996)：感動人心的人鬼情 《聊齋》改編自清代作家蒲松齡的短篇小說集《聊齋志異》，劇集雖有一些荒誕離奇的內容，但畫面卻不太恐怖，故事背後蘊含不少人生哲學，具教育意義。 劇集分為「流光情劫」、「俠女田郎」、「古劍幽靈」、「狐仙報恩」、「翁婿鬥法」及「秋月還陽」6個單元。 當中以「流光情劫」最為發人深省。此單元中張於旦（翁家明 飾）是一名大夫，行俠仗義，經常為貧苦百姓贈醫施藥。張於旦與經常上山殺鹿取血的魯金采（楊麗菁 飾）不打不相識，更暗生情愫，不過其後魯金采卻墮馬身亡。 為了與已投胎轉世的金采再續前緣，張於旦不再為病人義診，執迷於青春不老靈藥，期望18年後仍保持金采記得的模樣；可是卻苦尋不到不老之法，而已轉世成盧含珠的金采更認不出他。 後來張於旦經過重重考驗，終於在鹿王三太子的幫助下與金采修成正果，不過卻辜負了一直默默深愛他的鳳娘（曹眾 飾），而鳳娘最終亦為多年來對張於旦過分的執迷負上代價。 由羅嘉良、台灣女星俞小凡，以及樊亦敏等主演的單元「秋月還陽」也是讓人非常難忘。由俞小凡飾演的女鬼秋月更是美得讓人心醉，他與羅嘉良飾演的王鼎以堅實的愛情排除萬難，最後終成眷屬。



鬼節片單｜《全院滿座》(2000)：戲院鬧鬼 改篇自香港都市傳說 《全院滿座》是當年的熱播劇，以香港60至70年代灣仔的東城戲院為藍本，當年戲院由於有鬧鬼傳聞導致生意一落千丈。而《全院滿座》則是以此都市傳說作為骨幹，以東昇戲院鬧鬼事件而展開的故事。 劇中阿英（關詠荷 飾）經好友靚湯（湯盈盈 飾）介紹，到東昇戲院任售票員。阿英工作勤奮盡責，深得太子爺浩然（吳啓華 飾）賞識。 阿英其後與躲於戲院的鬼魂馬姐銀姐（苑瓊丹 飾）相遇，以至成為好友，之後銀姐更寄居於阿英家中，鬧出不少笑話。 浩然在經營東昇戲院時遇到不少外憂內患，幸得阿英和銀姐幫忙，終能轉危為機。期間二人更替銀姐尋回失散多年的情人，一圓銀姐心願，使她能安心投胎。 阿英周旋於青梅竹馬的男友興國（鄭子誠 飾）與心靈相通的太子爺浩然之間，非常苦惱，後來阿英發現由鄭子誠飾演的興國果然「有陰謀」。 興國漸漸黑化，與浩然爭奪東昇戲院，最後更化身終極「Big Boss」打死了浩然，使阿英和浩然陰陽相隔。這個悲劇收場讓網民稱為「不是TVB風格的結局」。