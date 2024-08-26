鬼片推薦｜金宵大廈、降魔的、全院滿座 5套鬼節經典必睇電視劇

最近在街頭巷尾不難看到在燒街衣的人們，加上搭建中的戲棚，都在悄悄地提醒大家盂蘭節（農曆七月十五日）臨近。
今期推薦幾套包含鬼神元素，卻又不太恐怖的經典靈異奇幻電視劇，讓大家在俗稱「鬼月」的農曆七月裏，「納納涼，消消暑」。
文章出處：「當代中國」網站
鬼節片單｜《大頭綠衣鬥殭屍》(1993)：警察大戰超級殭屍
《大頭綠衣鬥殭屍》故事發生在清末民初，一代捉鬼大師張可以（楚原 飾）為避戰亂，帶着徒弟張北平（錢小豪 飾）和張南京（黎耀祥 飾）遠赴香港生活。
為了生計北平轉職大頭綠衣（即警察，「大頭」是指他們戴着的三角形竹帽，而「綠衣」是代表其綠色制服）。
其時殭屍大鬧香港，於是北平請師父重出江湖，齊心協力對抗殭屍，拯救人民於水深火熱之中。與此同時，北平戀上溫婉嫻淑的女鬼飄雪（鄭秀文 飾），惟人鬼殊途，此段情只能無疾而終。
其後北平與飄雪的姐姐飄紅（鄭秀文 分飾）擦出愛火花，但首富屠萬富的女兒屠天麗（關寶慧 飾）卻癡癡愛戀着北平。被拒愛的屠天麗為情自盡，化身超級殭屍向北平報復，而深愛北平的飄紅更不惜為他犧牲性命。
「如愛是錯，如錯是我，都甘心去闖禍。仍是無悔交出太多，總算是為情付出過。」Sammi主唱的插曲《總算為情認真過》，歌詞娓娓道來飄紅對北平無悔的愛，讓人感動。
鬼節片單｜《聊齋》(1996)：感動人心的人鬼情
《聊齋》改編自清代作家蒲松齡的短篇小說集《聊齋志異》，劇集雖有一些荒誕離奇的內容，但畫面卻不太恐怖，故事背後蘊含不少人生哲學，具教育意義。
劇集分為「流光情劫」、「俠女田郎」、「古劍幽靈」、「狐仙報恩」、「翁婿鬥法」及「秋月還陽」6個單元。
當中以「流光情劫」最為發人深省。此單元中張於旦（翁家明 飾）是一名大夫，行俠仗義，經常為貧苦百姓贈醫施藥。張於旦與經常上山殺鹿取血的魯金采（楊麗菁 飾）不打不相識，更暗生情愫，不過其後魯金采卻墮馬身亡。
為了與已投胎轉世的金采再續前緣，張於旦不再為病人義診，執迷於青春不老靈藥，期望18年後仍保持金采記得的模樣；可是卻苦尋不到不老之法，而已轉世成盧含珠的金采更認不出他。
後來張於旦經過重重考驗，終於在鹿王三太子的幫助下與金采修成正果，不過卻辜負了一直默默深愛他的鳳娘（曹眾 飾），而鳳娘最終亦為多年來對張於旦過分的執迷負上代價。
由羅嘉良、台灣女星俞小凡，以及樊亦敏等主演的單元「秋月還陽」也是讓人非常難忘。由俞小凡飾演的女鬼秋月更是美得讓人心醉，他與羅嘉良飾演的王鼎以堅實的愛情排除萬難，最後終成眷屬。
鬼節片單｜《全院滿座》(2000)：戲院鬧鬼 改篇自香港都市傳說
《全院滿座》是當年的熱播劇，以香港60至70年代灣仔的東城戲院為藍本，當年戲院由於有鬧鬼傳聞導致生意一落千丈。而《全院滿座》則是以此都市傳說作為骨幹，以東昇戲院鬧鬼事件而展開的故事。
劇中阿英（關詠荷 飾）經好友靚湯（湯盈盈 飾）介紹，到東昇戲院任售票員。阿英工作勤奮盡責，深得太子爺浩然（吳啓華 飾）賞識。
阿英其後與躲於戲院的鬼魂馬姐銀姐（苑瓊丹 飾）相遇，以至成為好友，之後銀姐更寄居於阿英家中，鬧出不少笑話。
浩然在經營東昇戲院時遇到不少外憂內患，幸得阿英和銀姐幫忙，終能轉危為機。期間二人更替銀姐尋回失散多年的情人，一圓銀姐心願，使她能安心投胎。
阿英周旋於青梅竹馬的男友興國（鄭子誠 飾）與心靈相通的太子爺浩然之間，非常苦惱，後來阿英發現由鄭子誠飾演的興國果然「有陰謀」。
興國漸漸黑化，與浩然爭奪東昇戲院，最後更化身終極「Big Boss」打死了浩然，使阿英和浩然陰陽相隔。這個悲劇收場讓網民稱為「不是TVB風格的結局」。
鬼節片單｜《降魔的》(2017)：降魔重任「的士佬」有責？
《降魔的》講述的士司機馬季（馬國明 飾）外表「麻甩」，但為人豁達樂天，心地善良。
一天馬季人有三急在草叢小解，意外喚醒「石精靈」石敢當（胡鴻鈞 飾），從此能夠看見靈魂。
後來，馬季認識了靈異節目主持啤啤（劉佩玥 飾），便利用自己的異能，在石敢當幫助下一同展開尋妖降魔之旅。
啤啤對馬季日久生情，但馬季原來一直暗戀醫生乘客莊芷若（黃智雯 飾）。其時，邪魔為禍世界，鼠尾草魔Salvia更幻化而成莊芷若做盡壞事。石敢當突然法力全失，此時卻發現馬季爆發出驚人靈力……
鬼節片單｜《金宵大廈》(2019)：緊貼社會靈異懸疑事
《金宵大廈》故事以前世今生為背景，合共20集，分為10個單元。劇情涉及夢、寓言、UFO、曼德拉效應、蝴蝶效應，以及平行時空等議題，並加入不少社會事件，緊貼都市人關注的話題，因此劇集播出時廣受關注，特別受到年輕觀眾喜愛。
由陳山聰飾演的蕭偉明（阿蕭）在品流複雜的舊樓金宵大廈當保安員，遇上容貌與夢中旗袍女子相同的空姐住客Alex（李施嬅 飾）。阿蕭接近Alex，希望了解更多彼此的關聯。
金宵大廈怪事不斷，每天都上演着不同住客的故事。
阿蕭意外發現Alex原是60年代金宵舞廳舞女CoCo的殘影，而自己卻與CoCo的警察情人劉旭輝外貌相同，更驚悉自己與CoCo的宿世情緣竟早被金宵大廈中的書店老闆林老師（劉江 飾）寫成小說……
值得一提的是，趙希洛於《嬰》這個單元中，飾演憶子成狂的何太，出盡手段企圖將別人的兒子據為己有。趙希洛出色的演繹被網民封為「御用癲婆」，此角色更為她奪下最佳女配角的獎項。
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