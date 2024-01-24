鬼聲陰｜泰國真實靈異事件改編 Nadech率高顏值陣容打救影壇

由泰國紅星Nadech Kugimiya（Barry）主演的泰國恐怖片《鬼聲陰》（Death Whisperer / Tee Yod），去年10月底於當地上映後大收旺場，開畫首兩天勁收1億泰銖，連續四周稱霸票房冠軍，憑強勁口碑，已創下多達5億泰銖票房之驕人紀錄，被封為「疫情後泰國影壇救世主」。
《鬼聲陰》是根據泰國中部北碧府的真實靈異事件改編，故事發生在1972年的北碧府偏遠村莊，一名少女離奇死亡，Nadech扮演的男主角從軍多年，當得知家鄉發生連串詭異傳聞，決定回鄉探望家人，逐揭開驚嚇真相。該片以IMAX高規格拍攝，標榜泰國鬼片獨有的恐怖氛圍，讓觀眾體驗大銀幕沉浸式恐懼。
女神演阿妹
雖然撞鬼真事令人毛骨悚然，不過片中雲集一眾靚人卻成另一賣點， Nadech今次化身「最強大佬」，扮演其細佬妹的新生代演員均以顏值取勝，六兄妹全是俊男美女，當中起用16歲美少女嫩模Denise（Jelilcha Kapaun）飾演氣質大妹，而 被鬼纏身的二妹Mim（Rattanawadee Wongthong），同樣以標緻臉孔迷盡萬千少男，靚樣似足日本息影女星堀北真希及NewJeans成員Danielle，被視為泰國娛圈新一代女神。
至於片中的二哥Junior（Kajbhunditt Jaidee）和細佬Friend（Peerakrit Phacharaboonyakiat）均屬泰國3台力捧小生，當中Junior更加入BL界，跟Fluke（Pongsapat Kankam）組成男男CP擔正今年新劇《To Be Continued》。