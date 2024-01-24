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娛樂
2024-01-24 14:00:27

鬼聲陰｜泰國真實靈異事件改編 Nadech率高顏值陣容打救影壇

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泰國賣座驚慄新片《鬼聲陰》，由國民級男神Nadech擔任主角。

泰國賣座驚慄新片《鬼聲陰》，由國民級男神Nadech擔任主角。

由泰國紅星Nadech KugimiyaBarry）主演的泰國恐怖片《鬼聲陰》Death Whisperer / Tee Yod去年10月底於當地上映後大收旺場，開畫首兩天勁收1億泰銖，連續四周稱霸票房冠軍，憑強勁口碑，已創下多達5億泰銖票房之驕人紀錄，被封為「疫情後泰國影壇救世主」。

《鬼聲陰》是根據泰國中部北碧府的真實靈異事件改編，故事發生在1972年的北碧府偏遠村莊，一名少女離奇亡，Nadech扮演的男主角從軍多年，當得知家鄉發生連串詭異傳聞，決定回鄉探望家人，逐揭開驚嚇真相。該片IMAX高規格拍攝，標榜泰國鬼片獨有的恐怖氛圍，讓觀眾體驗大銀幕沉浸式恐懼。

泰國恐怖片《鬼聲陰》創下5億泰銖票房之驕人成績。 Nadech成為片中的肌肉擔當，大曬麒麟臂。 雖然撞鬼真事令人毛骨悚然，不過片中雲集一眾靚人卻成另一賣點。 《鬼聲陰》根據真實靈異事件改編，故事發生在1972年的北碧府偏遠村莊。

女神演阿妹

雖然撞鬼真事令人毛骨悚然，不過片中雲集一眾靚人卻成另一賣點， Nadech今次化身「最強大佬」，扮演其細佬妹的新生代演員均以顏值取勝，六兄妹全是俊男美女，當中起用16歲美少女嫩模DeniseJelilcha Kapaun）飾演氣質大妹，而 被鬼纏身的二妹MimRattanawadee Wongthong，同樣以標緻臉孔迷盡萬千少男，靚樣似足日本息影女星堀北真希及NewJeans成員Danielle，被視為泰國娛圈新一代女神

至於片中的二哥Junior（Kajbhunditt Jaidee）和細佬FriendPeerakrit Phacharaboonyakiat）均屬泰國3台力捧小生，當中Junior更加入BL界，跟Fluke（Pongsapat Kankam）組成男男CP擔正今年新劇《To Be Continued》。

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《鬼聲陰》中的六兄妹均是高顏值演員。 Mim扮演被鬼纏身的二妹，靚樣似足堀北真希及NewJeans成員Danielle。 Mim憑討好外型成為泰國演藝界新寵兒。 年僅16歲的美少女嫩模Denise，在片中飾演氣質大妹。 Denise在《鬼聲陰》中演出相當亮眼。 《鬼聲陰》情節雖毛骨悚然，但起用一眾靚人卻成了賣座的最大原因。 《鬼聲陰》以IMAX高規格拍攝，讓觀眾體驗大銀幕沉浸式恐懼。 《鬼聲陰》中扮演二哥的Junior(右)，跟Fluke組成男男CP演出BL劇《To Be Continued》。
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