鬼聲陰｜泰國真實靈異事件改編 Nadech率高顏值陣容打救影壇

由泰國紅星Nadech Kugimiya（Barry）主演的泰國恐怖片《鬼聲陰》（Death Whisperer / Tee Yod），去年10月底於當地上映後大收旺場，開畫首兩天勁收1億泰銖，連續四周稱霸票房冠軍，憑強勁口碑，已創下多達5億泰銖票房之驕人紀錄，被封為「疫情後泰國影壇救世主」。

《鬼聲陰》是根據泰國中部北碧府的真實靈異事件改編，故事發生在1972年的北碧府偏遠村莊，一名少女離奇死亡，Nadech扮演的男主角從軍多年，當得知家鄉發生連串詭異傳聞，決定回鄉探望家人，逐揭開驚嚇真相。該片以IMAX高規格拍攝，標榜泰國鬼片獨有的恐怖氛圍，讓觀眾體驗大銀幕沉浸式恐懼。