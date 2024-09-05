魏嘉瑩創作單曲《時光從不溫柔》邀偶像陳嘉樺合唱 Ella：想到小時候的自己

「小魏」魏嘉瑩今年上半年以女團「BOOM！怪物星人」姿態跟團員們走遍各地，最近終於推出個人新單曲《時光從不溫柔》，這也是為電視劇《你好，我是接體員》度身打造的歌曲，並找來陳嘉樺(Ella)一同演繹。這首歌的MV以兩人的視角帶着觀眾看到進入「時光理容院」，揭開四組客人的每個故事，進而理解時光的前進總會帶來最後的釋懷與坦然。

一直以來，小魏對於「時光」能夠造成的一切總是覺得好奇又神秘，她這次為電視劇《你好，我是接體員》打造的新歌《時光從不溫柔》，以一個旁觀者或「時光」的角度看著每個懷著傷痛送走親友的人，深深地體會「時光」的殘忍之處，也希望能用自己的能力去撫慰每顆受傷的心，小魏說：「時光雖然很殘忍，它不溫柔，它會帶走很多東西，但也是經歷了時間，我們才能有很多淬煉和經歷。」《時光從不溫柔》找來Ella合作，她沉穩的中低嗓音更為這首歌增添了一股力量，Ella說：「小魏跟我講這首歌時我很感動，但它是用一種輕鬆坦然的態度去看這件事。因為『無常』就是我們的日常，一直在經歷很多事，時光它雖然不溫柔，但它非常珍貴、非常重要，也非常有意義。」