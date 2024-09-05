魏嘉瑩創作單曲《時光從不溫柔》邀偶像陳嘉樺合唱 Ella：想到小時候的自己

「小魏」魏嘉瑩今年上半年以女團「BOOM！怪物星人」姿態跟團員們走遍各地，最近終於推出個人新單曲《時光從不溫柔》，這也是為電視劇《你好，我是接體員》度身打造的歌曲，並找來陳嘉樺(Ella)一同演繹。這首歌的MV以兩人的視角帶着觀眾看到進入「時光理容院」，揭開四組客人的每個故事，進而理解時光的前進總會帶來最後的釋懷與坦然。
一直以來，小魏對於「時光」能夠造成的一切總是覺得好奇又神秘，她這次為電視劇《你好，我是接體員》打造的新歌《時光從不溫柔》，以一個旁觀者或「時光」的角度看著每個懷著傷痛送走親友的人，深深地體會「時光」的殘忍之處，也希望能用自己的能力去撫慰每顆受傷的心，小魏說：「時光雖然很殘忍，它不溫柔，它會帶走很多東西，但也是經歷了時間，我們才能有很多淬煉和經歷。」《時光從不溫柔》找來Ella合作，她沉穩的中低嗓音更為這首歌增添了一股力量，Ella說：「小魏跟我講這首歌時我很感動，但它是用一種輕鬆坦然的態度去看這件事。因為『無常』就是我們的日常，一直在經歷很多事，時光它雖然不溫柔，但它非常珍貴、非常重要，也非常有意義。」
形容今次合作如上天禮物
兩人首度合作，小魏興奮不已，因為Ella在她的夢幻合作名單上待了很久，Ella則說：「我第一次和小魏碰面是在鹿港的演出，她一身白，拿著結他自彈自唱，聲音很特別。我真的很喜歡小魏，她很可愛又很真誠，看著她就想到小時候的自己。」原來是Ella看到她在女團「BOOM！怪物星人」入面十分賣力，並稱：「時間真的給我很多經歷，如果不是因為那段過往，我也不會站在這裏看著她就像看到過去的自己，覺得還蠻有趣的。現在小魏就正走在那條路上，很為她開心，因為她在做她自己喜歡的事情。」小魏則是兩眼發光：「能和夢幻偶像面對面合作真的是上天給的禮物，每一分每一秒都很珍貴。」
在MV中，Ella和小魏作為「時光理容院」中的老闆娘與學徒，兩人守著店迎接著各式客人，把「時光」具體化為「理容院」，以修整的概念撫平每一位客人心中的執念與傷痛，不管是失戀的年輕女生、對工作失去熱情的中年男子、擁有親蜜友情的閨蜜及執子之手白頭偕老的夫妻，每一個人在時光的流逝中都會失去些什麼，可能是對愛情的想望，可能是從小到大的夢想；但也在時光不斷地進行當中得到些甚麼，堅定不移的友情或是細水長流的愛情。另外，小魏接下來即將展開個人巡迴演唱。