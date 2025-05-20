魏嘉瑩推出新專輯有望開演唱會 許願邀請偶像陳嘉樺同台合唱

台灣歌手魏嘉瑩（小魏）最近推出《你不必無時無刻維持完美的笑容》接受《am730》專訪大談專輯創作概念，小魏說：「雖然世界很殘酷，但是我們都可以保持自己原有的步調，有時候太在乎別人的聲音和情緒的時候，內心雖然是很善良和溫柔，但是會給予自己很大的壓力，希望聽眾能夠釋放壓力。」談及如何釋放自己的壓力，小魏直言：「快樂的時候就會跟別人說，但悲傷的時候就會留給自己，我習慣自己處理悲傷的情緒，希望與朋友相處的時候是開心的。」她繼續分享製作音樂能夠舒緩自己任何的壓力。

許願邀請偶像陳嘉樺同台合唱

小魏指專輯歌曲《我不配快樂》最能夠反映真實自己內心的聲音：「那時候我寫的情緒比較負面，心情不開心，我再思考可能是睡覺的時間太少，歌詞裏面反覆會提及我不配快樂，其實這是一種自嘲的方式說自己並不是不會快樂。」提到與陳嘉樺（Ella）合唱的歌曲《時光從不溫柔》，小魏說：「這是一套戲劇作品《你好，我是接體員》插曲，我寫這首歌是故事裏面有一個雙關語的地方，但我願意在你身後，身後其實有兩種意思，其實這一套劇是說某個對象暗戀另外一個人，但是會常常在他身邊看着她，就是默默在身後的感覺，另一個意思就是人往生的意思。這首歌想表達無論是活着還是離開這個世界，都可以放在自己的心裏去思念。」她透露與Ella合作的契機，並表示：「我覺得和她的聲音比較像，也是中低音的感覺，就是小時候都聽她的歌長大，所以能夠邀請她唱這首歌，是我的榮幸。」她指最大的心願是與偶像Ella在音樂會現場同台合唱《時光從不溫柔》。