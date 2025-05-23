魏嘉瑩邀金曲創作才子合作新歌《我不配快樂》 小魏：從學生時代就喜歡韋禮安

魏嘉瑩（小魏）剛推出的第五張創作專輯《你不必無時無刻維持完美的笑容》，集結了七首她在這兩年內創作的歌曲，日前推出同名單曲《你不必無時無刻維持完美的笑容》，延續溫暖風格用音樂接住陷在自我焦慮中的人心。近日，她再推與韋禮安首度合作的《我不配快樂》則是從自我出發，自嘲汲汲營營努力生存，看到別人的人生充滿愛與歸屬，但轉頭發現自己沒人疼：「連貓都不如」，雖然如此，卻仍然對於「快樂」有所渴求。首度邀請韋禮安合作，小魏大讚對方是自己從學生時代就很喜歡的創作歌手；而韋禮安對小魏的幾年前的初見印象是很靦腆，但此次合作發現：「沒想到小魏轉眼間也變老油條了？！」在我不配快樂》的MV拍攝過程笑聲不斷，小魏演出汲汲營營努力創作的無名歌手，而韋禮安則演與其在音樂創作上有所交流的音樂直播主，兩個透過網路訊息給予彼此支持與鼓勵。這首歌曲在專輯甫發行後便直衝華語最大串流平台KKBOX的即時榜冠軍，可見小魏與韋禮安兩人聯手的威力不容小覻。

繼與偶像Ella陳嘉樺合作《時光從不溫柔》後，小魏在新專輯中找來韋禮安合作《我不配快樂》，MV拍攝現場十分歡樂，小魏笑：「我從學生時代就很喜歡韋禮安。覺得他是很棒的歌手，歌也很好聽。」韋禮安則驚訝小魏喜歡自己寫的《崑崙鏡》，原來小魏很喜歡武俠風格的曲子，還自爆：「我有寫過啊，但是都被打槍了。」兩人回想初見場景是某次校園活動，但前幾年的「澎湖花火節」演出後才有機會一起吃了宵夜，韋禮安當時就覺得小魏很靦腆，因為一群人在聊天，但小魏都沒講什麼話，過了幾年，這次因為合作有了好好相處的時間，他開玩笑地說：「沒想到小魏轉眼間也變成老油條了。」引得現場一片笑聲。兩人都坦承自己是「I人」，在音樂創作上都有自己的小宇宙，這次圓滿的合作，韋禮安用「蟑螂」來比喻音樂人都會有像蟑螂一樣的觸鬚，藉此會找到同樣頻率的人，小魏不斷點頭表示深有同感。能夠與韋禮安合唱《我不配快樂》，小魏忍不住說：「又圓了一個夢。」兩人首度合作，從錄音到MV拍攝都十分順利，韋禮安表示收到《我不配快樂》的Demo時，聽了一次就覺得：「這首歌很Catchy，聽完就會不自覺地在任何時候都會不小心哼出這首歌來。實在太洗腦了，小魏非常棒。」配唱時更是驚訝只錄了沒多久就OK，「有一種『猝不及防』就下班了的感覺。」身兼製作人的小魏直說：「那是因為韋禮安唱得很棒啊。」這次難得的合作，在MV當中小魏本色演出創作歌手，而韋禮安飾演音樂直播主，兩人因為音樂創作而交流，日以繼夜的訊息交換、為了創作不眠不休、收入不多只能吃泡麵，MV實際體現音樂人追夢過程中經歷的那些孤單夜晚及物資匱乏的生活，小魏搞笑總結成一句：「就是窮苦音樂人的交流過程。」在MV中小魏的作品入選了音樂大賽，也十分開心的與韋禮安分享，整支MV故事非常的勵志。但兩人不約而同笑著感嘆：「MV跟現實生活是不一樣的，很常寫歌人家都不會用啊。」也不忘鼓勵喜歡音樂創作的人：「就是再接再厲，繼續寫就對了。」《我不配快樂》MV已於5月21日在YouTube上線。