魏如萱如期舉行九展演唱會 大陸網民無法抵港洗版鬧爆唔改期

台灣歌后魏如萱將於今晚（2日）及明晚（3日）於九龍灣國際展貿中心舉辦「HAVE A NICE :DAY 2 YOU-香港站」演唱會。受到颱風蘇拉吹襲香港，有不少購買了門票來香港看演唱會的大家陸歌迷無法如期到港，希望主辦方可以安排退票或延期，惟主辦方今日才回應有何安排，令不少歌迷大感不滿。

颱風蘇拉吹襲香港令多個航班取消及延期，己有不少網民到魏如萱的IG留這，其中有人留言謂：「我明天要去香港機票被取消了，我要哭了」魏如萱回應說：「換班機」引來不少網民批評她未有理會網民的實際情況，迫到魏如萱不得不先關閉IG留言功能。除了IG，魏如萱的微博粉絲群組亦出現大量留言要求延期，她回覆說：「我只會做一件事情就是唱歌，要退票的人請找主辦方，請原諒我關掉評論，太多攻擊的留言了。」