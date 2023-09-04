魏如萱為「換班機」言論致歉 盼明年紅館開個唱圓夢

魏如萱(waa wei)昨晚於九展Star Hall舉行《魏如萱［HAVE Ａ NICE :DAY 2 YOU］香港演唱會》尾場，她特地稍微轉換歌單，以廣東話獻唱張學友的《李香蘭》，在唱新歌的環節，她唱出從未曝光的新歌《我在紐約打電話給你》Demo，非常寵愛香港觀眾。Waa wei有感而發道：「我以前在香港住，在大大小小場地都唱過，聽說九展要拆了，這次會是美好回應。(去紅館！)紅館嗎？但這次很難賣，本來就決定把今次當作最後兩場香港演唱會去唱，但你們跟我一起唱一起跳舞，令我回復信心，我想再來應該是明年吧！」

苦練廣東話唱 《李香蘭》 Waa wei自言演唱會前一晚睡眠不足，自覺非最佳狀態，但觀眾的熱烈反應令她放心：「你們反應很熱烈，比台北小巨蛋還要厲害，我會繼續努力漂亮又唱好，讓你們值回票價。」Waa wei表示本來沒有準備要唱廣東歌，她解釋道：「我本來想要說不要唱就好，想要放棄，因為想不出好的廣東歌，之前都唱過關淑怡《地盡頭》、林憶蓮《枯榮》，但唱過又不想再唱，但老闆建騏老師問我為甚麼不唱呢？他沒有兇我、罵我，但他這麼問，我就怕了，然後就有一首歌跳出來，就像是它想要我唱它，所以就準備要唱了，但如果你看過周星馳在《國產凌凌漆》裡唱的時候，叼著一根煙，不知道你們會不會想到這樣的畫面。」接著waa wei唱出張學友《李香蘭》，截然不同的演繹，自然為觀眾帶來不一樣的感覺。