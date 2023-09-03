魏如萱相隔6年再開騷 首唱未曝光新歌《好像好像》

魏如萱(waa wei)於昨晚起一連兩晚假九龍灣國際展貿中心Star Hall舉行，這是魏如萱相隔6年後再次來港開唱。雖然事前爆出大陸歌迷因颱風要求她改期及退票等問，但waa wei未有因此影響表現，除了大唱經典歌外，她更在Encore時首度唱出從未曝光新歌，給香港觀眾帶來驚喜，而且更讓觀眾即興點唱，令全場氣氛熾熱。

waa wei難得再次來港開唱，整晚音樂會就在狂放的電音、溫婉的抒情歌、玩味十足的Medley，還有大家耳熟能詳，一首又一首的經典歌，如《優雅的刺蝟》、《末路狂花》、《Ophelia》、《香格里拉》中度過。來到Encore的部分，waa wei先唱過《你啊你啊》後，她就送上驚喜，就是首唱新歌《好像好像》，waawei介紹道：「它還不是完整的，只能給你們試聽，就像在超級市場試食一樣，只切一小塊給你。這首歌之後會放在明年推出的專輯裡面，所以明年的時候才會聽到這首歌。」 她續說︰「我常常在想，到底愛是甚麼，在愛裡面其實有很多不好，然後你都不愛他嗎？沒有，就是因為你愛他，他甚麼樣子你都喜歡都愛。愛裡面有很多包容，為了愛會努力嘗試，之後就會有收穫，然後會用力感受一切，到底是好還是不好。生命就是用來體驗，當中有很多好與不好，還有很多重要經歷，但最終還是要學著怎樣去放下。」