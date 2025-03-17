魏浚笙任鄧麗欣演唱會嘉賓搵Cookies集郵 網民狂推開拍《9個家姐1個弟》

鄧麗欣(Stephy)一連3場的首個紅館個唱《STEP by STEPHY 鄧麗欣紅館演唱會2025》昨晚(16日)圓滿落幕，而尾場的個唱嘉賓分別是魏浚笙（Jeffrey）和Cookies，Cookies7個合體獨欠傅穎和蒲茜兒(Serena) 缺席，瞬間成為網民的討論熱話。Jeffrey於演唱會的中段環節出場與Stephy合唱《好好戀愛》，Stephy笑言與Jeffrey合唱這一首歌曲感覺上好似有點亂倫的感覺。Jeffrey則堅稱當Stephy是家姐的身份。Jeffrey完成嘉賓的演出後，繼續回到觀眾席欣賞Stephy的演出，並且於演唱會結束後搵Cookies集郵留念。