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娛樂
2025-03-17 13:08:58

魏浚笙任鄧麗欣演唱會嘉賓搵Cookies集郵 網民狂推開拍《9個家姐1個弟》

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Cookies七位成員合體大唱《心急人上》。(娛樂組攝)

Cookies七位成員合體大唱《心急人上》。(娛樂組攝)

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鄧麗欣(Stephy)一連3場的首個紅館個唱《STEP by STEPHY 鄧麗欣紅館演唱會2025》昨晚(16)圓滿落幕，而尾場的個唱嘉賓分別是魏浚笙（Jeffrey）和CookiesCookies7個合體獨欠傅穎和蒲茜兒(Serena) 缺席，瞬間成為網民的討論熱話。Jeffrey於演唱會的中段環節出場與Stephy合唱《好好戀愛》，Stephy笑言與Jeffrey合唱這一首歌曲感覺上好似有點亂倫的感覺。Jeffrey則堅稱當Stephy是家姐的身份。Jeffrey完成嘉賓的演出後，繼續回到觀眾席欣賞Stephy的演出，並且於演唱會結束後搵Cookies集郵留念。

魏浚笙任鄧麗欣演唱會嘉賓搵Cookies集郵。

魏浚笙任鄧麗欣演唱會嘉賓搵Cookies集郵。

網民狂推開拍《9個家姐1個弟》

其實Jeffrey從初出道至今一直被稱為翻版陳冠希，Jeffrey今次於演唱會後台與Cookies合照，令網民狂推JeffreyCookies開拍《9個家姐1個弟》，延續當年陳冠希領銜主演的經典電影《9個女仔1隻鬼》。網民留言寫上：「啲人成日話Jeffrey 魏浚笙似陳冠希，咁同cookies的大合照打卡，就有意思了。希望有老闆睇到商機，開套戲比佢，湊夠九餅，名都唸埋了，就叫《9個家姐1個弟》啦！」

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Stephy聲色藝俱全，舞台效果一流！(娛樂組攝) Stephy聲色藝俱全，舞台效果一流！(娛樂組攝) Jeffrey完成嘉賓的演出後，繼續回到觀眾席欣賞Stephy的演出！(娛樂組攝)

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