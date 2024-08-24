魏浚笙因Sammi眼神變淡定 自嘲台風似維園阿作要化身rapper Jeffrey(有片)

魏浚笙(Jeffrey)與麗英昨晚現身黃竹坑出席商場活動，觀眾企滿3層商場，Jeffrey出場唱《失約巴黎》時特地走近觀眾，與咖啡豆(fans 暱稱)握手，場面熱鬧，他亦先後唱出合共唱了《第一個迷》和《傢俬》。這次是他自上月尾擔任鄭秀文(Sammi)尾場演唱會嘉賓後，首次公開現身演唱，談到與Sammi同台合唱的感受，更首次現場rap唱，他興奮表示感覺好正，「舞台技巧方面，我發覺rap的時候，身體變得flexible好多，因為平時我以為自己係維園阿伯，唱歌鍾意踱步，但就可以yo住rap。」至於跟Sammi合唱，他形容：「內心好溫暖，其實升上台時有點緊張，但望到Sammi時，佢嘅眼神話俾我知要淡定，咁我就淡定咗。」接著他雀躍分享早前看了一本書《大腦如何構造》，總結一切恐懼只是大腦的思想概念，只是自己給自己的假像感覺，不妨多給自己信心。