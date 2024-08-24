魏浚笙因Sammi眼神變淡定 自嘲台風似維園阿作要化身rapper Jeffrey(有片)

魏浚笙(Jeffrey)與麗英昨晚現身黃竹坑出席商場活動，觀眾企滿3層商場，Jeffrey出場唱《失約巴黎》時特地走近觀眾，與咖啡豆(fans 暱稱)握手，場面熱鬧，他亦先後唱出合共唱了《第一個迷》和《傢俬》。這次是他自上月尾擔任鄭秀文(Sammi)尾場演唱會嘉賓後，首次公開現身演唱，談到與Sammi同台合唱的感受，更首次現場rap唱，他興奮表示感覺好正，「舞台技巧方面，我發覺rap的時候，身體變得flexible好多，因為平時我以為自己係維園阿伯，唱歌鍾意踱步，但就可以yo住rap。」至於跟Sammi合唱，他形容：「內心好溫暖，其實升上台時有點緊張，但望到Sammi時，佢嘅眼神話俾我知要淡定，咁我就淡定咗。」接著他雀躍分享早前看了一本書《大腦如何構造》，總結一切恐懼只是大腦的思想概念，只是自己給自己的假像感覺，不妨多給自己信心。
操肌拍戲 預備隨時除衫
Jeffrey有份參演的電影《焚城》將於今年上映，戲中與劉德華、莫文蔚等合作，他表示拍了3 個月，很開心能夠多位前輩合作，在戲戲中要抵熱穿制服，「好似一班人共患難，試一個全新職業，發現自己抵熱能力原來好強。」他又透露目前正在拍攝電影，要為角色操肌，「導演無要求，這是演員的自我修養，預備佢突然要求除衫。」笑言狀態甚fit，有時自己照鏡都好滿意。除了拍戲，他表示今年將推出兩首歌，其中一首會與另一歌手驚喜合唱，但就大賣關子：「男人，有頭髮。」
隔空冧爆撐阿正開騷《正DIVA》
至於「6膠」成員黃正宜(阿正)將會首次開騷，Jeffrey隔空支持，他深情表示：「我想同佢講，佢喺任何地方都係主角，所以俾啲信心自己。」他表示還未看岑珈其首次參演的舞台劇《Di-Dar》，打算相約其他《膠戰》成員看。談到Edan與林明禎的緋聞，Jeffrey就非常醒目拉開話題，又表示當事人已回應，不再多談。