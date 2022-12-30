魏浚笙快閃銅鑼灣鬧市 與粉絲們齊齊睇MV

24歲魏浚笙(Jeffrey)貴為新一代男神，本月夢想成真，以歌手姿態推出首支個人單曲《第一個迷》，成為2023年歌唱界新人強攻樂壇。Jeffrey躋身成為歌影視三棲藝人，今次自資6位數字錄製單曲及MV，除邀來猛人黃偉文(Wyman)、林奕匡及Edward Chan合力度身炮製處男歌外，MV則找來陳漢娜擔任女主角，不僅在YouTube登上熱門榜單第二位，約21小時已破10萬次觀看紀錄。

今日黃昏6時正，Jeffrey快閃銅鑼灣時代廣場，為《第一個迷》出席公開播放活動，吸引不少粉絲前來應援，Jeffrey自言首個MV暫時已睇了至少20次，談到自己半裸睇MV睇到喊，他就說：「喺屋企就由我啦！」他直言終於等到自己的作品出街真的相當感動。Jeffrey自知歌藝上仍有待練習，展望2023年可以再出其他新歌，但就強調不會減少演員工作，希望儘量可以作個平衡，雙方也會同時兼顧。

《第一個迷》採用半裸照作單曲封面，他表示自己有份揀選，被問到第一首歌半裸上陣，會否考慮第二首會挑戰全裸，他即答：「第二首應該會着番衫。」至於好拍檔阿正（黃正宜）都表示要進軍歌壇，Jeffrey指對方冇得走數，希望阿正都會可以趕及做2023年樂壇新人，兩人到時就可以成為「一對新人」。