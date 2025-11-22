魏浚笙最想到布拉格過聖誕 《殺手4》將上映期待觀眾反應

當璀璨燈飾亮起的一刻，全場歡呼聲不絕。Jeffrey在高達20米的金色玻璃城堡前，驚喜獻唱，首次現場演出全新單曲《一生懸命》及《我的世界地圖》，其後再向全場粉絲大派彩蛋，即席清唱一段聖誕歌，在濃厚的歐陸式聖誕氛圍，與大家提早共度浪漫又熱鬧的聖誕！

大讚聖誕氛圍濃厚

事後，Jeffrey大讚現場充滿聖誕及異國風情，而且有很多不同市集和燈飾，極力推薦大家一起來享受這個浪漫氣氛，Jeffrey表示：「我好鍾意聖誕節，見到燈飾就會好開心，細個睇電影《Love Actually》就覺得好有聖誕氣氛，好鍾意呢套電影。」

問Jeffrey最希望到那個地方過聖誕？他表示：「最想去布拉格，因為嗰度有好多聖誕市集，如果將來有時間的話，都好想去嗰度過聖誕。（想過二人世界？）如果夾到屋企人都想一齊去，因為係一個好難忘嘅時刻，所以都想同屋企人一齊去。」