魏浚笙生日出歌寄語珍惜眼前人 經理人女友執導MV搵金馬影帝演成熟版Jeffrey

今日(23日)是魏浚笙(Jeffrey)的26歲生日，他選擇在正日推出2024年首支派台單曲《傢俬》，既是自己的生日禮物，亦是回饋一眾「咖啡豆」支持的誠意之作。《傢俬》繼續找來合作無間的黃偉文(Wyman)填詞、徐浩作曲及監製，以傢俬比喻相戀多年的愛侶，因為時光流逝而遺忘了初心，令以往轟烈的愛情變得索然無味。他希望可以透過歌曲要好好珍惜眼前人，不要待失去了才後悔以往沒有對他們好一點。他指那種對失去的後悔會困住自己一生，能在懊悔的旋渦中追憶。

Jeffrey指《傢俬》的內容相當沉重，希望今次能夠成功演繹這種淡然的憂傷。Jeffrey請來曾合作《飯戲攻心2》的「金馬影帝」謝君豪及「大馬女神」林明禎重磅演出MV，經理人Evelyn更首次擔任導演。 Jeffrey與林明禎在MV中飾演一對戀人，由一開始甜蜜，到感情降溫，最終因為Jeffrey忘記拍拖6周年的大日子，觸發二人激烈爭吵。鏡頭一轉，飾演成熟版Jeffrey的君豪哥，神情落寞地獨自吃飯，期間憶起那些年與明禎共進晚餐的溫馨時刻。鏡頭一轉，君豪哥神情落寞地獨自吃飯，期間憶起那些年與明禎共進晚餐的溫馨時刻。

與謝君豪亦師亦友 今次MV更由Jeffrey的經理人女友Evelyn負責執導，Jeffrey說：「為了趕在生日正日推出2024年頭炮歌曲，只有幾天的時間準備，幸好君豪哥與明禎爽快答應出演，才能成就MV趕得及面世，最感謝大家願意相信首次擔任導演的經理人，不但情義相挺，更交出好戲連場，一切在心中！其實我私下跟君豪哥亦師亦友，能夠邀得影帝飾演成熟版的自己，與有榮焉，但正正因為這樣，我們反而沒有對手戲，相當可惜呢！不過能夠再次見識到君豪哥的演技，那個幸福與清醒的一秒情緒轉換，令現場人士拍案叫絕，絕對是賺凸了！」