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娛樂
2024-08-24 10:18:36

魏浚笙靠Sammi眼神變淡定 自嘲台風似維園阿伯要化身rapper Jeffrey(有片)

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魏浚笙現身黃竹坑商場活動，吸引大批粉絲支持。

魏浚笙現身黃竹坑商場活動，吸引大批粉絲支持。 (娛樂組攝)

魏浚笙(Jeffrey)與麗英昨晚現身黃竹坑出席商場活動，觀眾企滿3層商場，Jeffrey出場唱失約巴黎特地走近觀眾，與咖啡豆(fans 暱稱)握手，場面熱鬧，他亦先後唱出合共唱了第一個迷傢俬。這次是他自上月尾擔任鄭秀文(Sammi)尾場演唱會嘉賓後，首次公開現身演唱，談到與Sammi同台合唱的感受，更首次現場rap唱，他興奮表示感覺好正，「舞台技巧方面，我發覺rap的時候，身體變得flexible好多，因為平時我以為自己係維園阿伯，唱歌鍾意踱步，但就可以yo住rap。」至於跟Sammi合唱，他形容：「內心好溫暖，其實升上台時有點緊張，但望到Sammi時，佢眼神話俾我知要淡定，咁我就淡定咗。」接著他雀躍分享早前看了一本書大腦如何構造總結一切恐懼只是大腦的思想概念，只是自己給自己的假像感覺，不妨多給自己信心。

魏浚笙現身黃竹坑商場活動，擺心心甫士冧爆fans。(娛樂組攝) 魏浚笙現身黃竹坑商場音樂活動，飲水時表情可愛，令fans尖叫。(娛樂組攝) 魏浚笙現身黃竹坑商場音樂活動，飲水時表情可愛，令fans尖叫。(娛樂組攝) 魏浚笙現身黃竹坑商場音樂活動，飲水時表情可愛，令fans尖叫。(娛樂組攝) Jeffrey與麗英現身黃竹坑商場音樂會活動，擺出多個可愛甫士冧爆fans。(娛樂組攝) Jeffrey與麗英現身黃竹坑商場音樂會活動，擺出多個可愛甫士冧爆fans。(娛樂組攝) Jeffrey與麗英現身黃竹坑商場音樂會活動，擺出多個可愛甫士冧爆fans。(娛樂組攝)

操肌拍戲 預備隨時除衫

Jeffrey有份參演的電影焚城將於今年上映，戲中與劉德華、莫文蔚等合作，他表示拍了3 個月，很開心能夠多位前輩合作，在戲戲中要抵熱穿制服，「好似一班人共患難，試一個全新職業，發現自己抵熱能力原來好強。」他又透露目前正在拍攝電影，要為角色操肌，「導演無要求，這是演員的自我修養，預備佢突然要求除衫。」笑言狀態甚fit，有時自己照鏡都好滿意。除了拍戲，他表示今年將推出兩首歌，其中一首會與另一歌手驚喜合唱，但就大賣關子：「男人，有頭髮。」

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Jeffrey自嘲唱歌台風似維園阿作。(娛樂組攝) Jeffrey現身商場音樂會活動，吸引大批fans。(娛樂組攝) Jeffrey現身商場音樂會活動，大展歌喉。(娛樂組攝) Jeffrey現身商場音樂會活動，外套下穿著肉身衣服，一度被誤以為真空上陣。(娛樂組攝) 魏浚笙現身黃竹坑商場活動，大展歌喉。(娛樂組攝) Jeffrey現身商場音樂會活動，吸引大批fans。(娛樂組攝)

隔空冧爆撐阿正開騷《正DIVA》

至於「6膠」成員黃正宜(阿正)將會首次開騷，Jeffrey隔空支持，他深情表示：「我想同佢講，佢喺任何地方都係主角，所以俾啲信心自己。」他表示還未看岑珈其首次參演的舞台劇《Di-Dar》，打算相約其他膠戰成員看。談到Edan與林明禎的緋聞，Jeffrey就非常醒目拉開話題，又表示當事人已回應，不再多談。

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