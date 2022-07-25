魏浚笙 吳海昕 微電影點擊率破百萬 《I SWIM》焦Sir樂做癡情漢 為Miss翁隔芒抹眼淚

譚仔三哥米線（譚仔三哥）今年推出的「香麻辛辣 陪你百感交集」微電影在各大社交平台上架短短數天，反應空前熱烈，在瀏覽平台已累積了超過一百萬的點擊，譚仔三哥與劇中主角魏浚笙（Jeffrey）、吳海昕（Sofiee）及整個演出團隊都甚感興奮。而Jeffrey之前在《膠戰》中的「煨Sir」及近日主演的《I SWIM》中，飾演「余浪沖」一角大受歡迎，對他來說絕對是雙喜臨門。

Jeffrey人氣急升，更被捧為新一代男神，雖然劇集經已大結局，但「余浪沖」的人氣繼續停不了，事關Jeffrey代言的譚仔三哥會在全線店舖展開煨Sir Jeffrey「如浪沖」式宣傳，更在指定10間特選分店貼滿了Jeffrey宣傳玻璃貼紙供一眾「咖啡豆」粉絲打卡，還有他代言的「砂砂湯肥牛鹿茸菇米線」廣告靚仔宣傳咭即日起在全港譚仔三哥店內免費派發，數量有限，送完即止。

焦 Sir 跑出稱對 Miss 翁感情未抽離

《I SWIM》爆紅令Jeffrey人氣高企外，劇中其他綠葉角色亦甚為搶鏡，當中飾演A班班主任的「焦Sir」楊偉倫（阿卵）成為另一亮點，他更受惠《I SWIM》熱播為譚仔三哥拍攝宣傳照。阿卵在宣傳照中重演他在《I SWIM》的「焦Sir」一角，以一身格仔恤衫西褲的四眼中佬造型演出，在店內品嚐由Jeffrey代言的「砂砂湯肥牛鹿茸菇米線 」。

「焦Sir」對「Miss翁」癡情情節成為劇中笑位，楊偉倫指仍未抽離角色，亦感激劇集為他帶來有商演搵外快的機會，他笑言有留意Sofiee日前為譚仔三哥拍攝的微電影，他開玩笑地說：「我看了後，見到Sofiee有不少百感交集的內心戲，真的有點心酸亦心痛，我要隔空為她抹眼淚，因為『焦Sir』對『Miss翁』的情深是無限期的，縱使新郎不是『焦Sir』，但此情不變，我會一直在Miss翁身邊。因為Miss翁，我會多看幾次這套譚仔三哥「香麻辛辣 陪你百感交集」微電影。」