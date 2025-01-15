魏浚笙2025新歌《孤獨美食家》 招募小店合作「孤獨美食套餐」

魏浚笙(Jeffrey)今年首支個人單曲《孤獨美食家》由馮翰銘作曲及監製、黃偉文(Wyman)作詞，初次挑戰Jazz曲風。 Jeffrey說：「歌名與日本經典劇集系列《孤獨的美食家》同名，自己也是『五郎先生』的影迷，所以到東京取景拍攝MV。我在MV中化身美食 Youtuber，在人來人往的東京街頭體驗個人生活，自言自語，原來都不易。MV靈感以vlog形式拍出『對人歡笑背人愁』感覺。有點像娛樂圈，藝人在鏡頭前帶來正能量，背後就辛酸和寂寞。

Jeffrey ：情侶套餐很可怕……

Jeffrey將於1月25日(星期六)舉行「『獨食』積肥City Hunt」，快閃中環、銅鑼灣、尖沙咀及旺角跟fans玩遊戲，只要5秒內完成指定任務，即送出與《孤獨美食家》歌詞相關的食材，包括冰淇淋、醬油以及別出心裁的「豪門夜宴一隻叉一隻羹 」餐具套裝及餐紙巾。

Jeffrey預告當日的遊戲細節：「首先有『孤獨美食家背歌詞大賽』，將會在3個地區進行；更會在某一指定地區舉行『孤獨急口令大賽』，5秒內完成以下的急口令『情侶套餐很可怕，伊勢龍蝦配牛扒，豪門夜宴一隻叉，Jeffrey孤獨美食家！』我已練好這段急口令，期待大家來挑機。」(活動時間及地點，將於Jeffrey社交平台公布，敬請留意)