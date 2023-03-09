魏浚笙Jeffrey出海拍廣告 計劃今年推出3至4首派台歌

Jeffrey 魏浚笙為護膚品牌La Mer 拍廣告，今次產品以「逆齡新世代」為主題，品牌特意安排一艘豪華遊艇出海進行拍攝，在陽光普照的天氣下，身穿純白色恤衫的 Jeffrey，雖然更添魅力，但當日氣溫驟降，加上海面不時刮起風浪，工作人員擔心 Jeffrey 因此受寒，但他反而愈拍愈投入。回想當天拍攝情況，Jeffrey事後接受訪問時，依然表現興奮，他說：「我係第一次上巨型遊艇拍廣告，感覺好奇妙，一來當日天氣好好，天空又好靚，喺度拍廣告勁chill 勁開心！」

自覺屬於海洋

之後，導演安排Jeffrey到船邊進行拍攝，期間Jeffrey突然飛身跳上船邊，他表示：「當日我記得拍攝嘅時候，為咗出嚟效果再好啲，我有擒上船邊俾攝影師影相同拍片，我知道嚇親客戶同工作人員，但我認為自己屬於海洋，每次見到海都會好開心。之前拍嘢試過玩快艇，見到大海就會好興奮！以前亦試過潛水，原來潛到落海底嗰種無重狀態係咁正。」有陽光與海洋的加持，Jeffrey活力指數更加提升，他按導演的要求，嘗試做一些與產品互動的畫面，Jeffrey即時發揮綜藝本色，時而將產品拋高拋低，時而將產品變成積木疊高，加上生動鬼馬的表情，逗得現場工作人員笑聲不斷。