魏浚笙Jeffrey帥爆與粉絲逐一自拍 被男粉大叫老公嚇親(多圖)

魏浚笙(Jeffrey)早前在拉闊音樂會上的表現引來網民熱烈討論，對於他與COLLAR的邱彥筒Marf及陳凱泳JACE比較少同台，他事後有在社交平台解釋「有時唔係唔想夾，係大家都比較擅長跳舞同想玩多啲跳舞，所以即使想盡力夾都夾唔得多，有心無力啊，我已經好努力盡join 埋跳舞㗎啦！」並稱當日是人生首個舞台演出，緊張到透不過氣來。

Jeffrey派心心 Jeffrey昨日(28日)到尖沙咀出席品牌活動，商場三層樓都企滿圍觀他的fans。西裝骨骨出場的他，隨即引來一陣陣歡呼聲，有粉絲大叫「Jeffrey加油！」、「Jeffrey繼續努力！」他便做出雙手合十作回應，期間又不時做出心心動作及向四方八面的人打招呼。期間助手及造型師一度上前為他整理褲子，而Jeffrey低頭看完之後面露尷尬表情，疑似「火車未到站」，粉絲再大叫「我哋拍低晒啦！」

男粉絲大叫老公 Jeffrey出席活動期間，有男粉絲大叫「老公」，嚇到他當時跳一跳，其後也有女fans大叫「老公」，甚至「老竇」都搞到Jeffrey大感愕然，非常搞笑。其後他又換上另一副眼鏡為品牌拍攝，之後他便走到人群中逐一跟粉絲握手，自拍，滿足了所有粉絲的要求之後，他再向二、三樓的fans揮手，繞場一周之後便離去。