魏浚笙Jeffrey快閃四區 落快餐店同陌生叔叔傾偈6粒鐘

《孤獨美食家》由馮翰銘作曲及監製、黃偉文（Wyman）填詞，Jeffrey初次挑戰Jazz曲風之餘，更在MV中首次拍攝吸煙畫面，在冷清的街頭徐徐呼出煙圈，營造孤獨的氛圍。今日（1月25日 ），Jeffrey快閃港九四區，走勻旺角、尖沙咀、銅鑼灣、中環，舉辦「『獨食』積肥City Hunt」，與「咖啡豆」大玩美食遊戲，更大派雪糕、餐具、餐巾、豉油，宣傳新歌順道向大家提早拜年。

新戲非愛情動作片

談到孤獨，Jeffrey透露曾自己一個去快餐店，跟一位陌生叔叔傾偈長達5至6小時，兩人大談人生。至於跟家人過新年後，Jeffrey便隨即飛往日本為一套合拍電影開工，是一部比較多動作場面的新戲，他笑言該動作片非包含「愛情」成份，對日本演員陣容仍大賣關子，只透露跟新拍檔已圍讀、對戲，全部都是初認識。

另一方面，早前與他合唱BL情歌《我感覺到》的洪嘉豪，與COLLAR成員Ivy So傳出緋聞，被問到嘉豪與Ivy被指發展地下情，Jeffrey就答：「正所謂，唔了解嗰啲呢，唔好講咁多嘢，一知半解就不如收口喇！」聲稱都是睇報道才知現時的娛樂新聞。