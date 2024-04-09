魏駿傑泰國餐廳5月結業 曾與張利華主持開幕咀對咀

魏駿傑於2017年與友人在西貢合資泰國餐廳，當時他更跟老婆張利華咀對咀，用行動打破離婚傳聞。他的餐廳過去亦不時招呼圈中好友，甚至自己親自下廚大展身手，惟經營7年的餐廳日前發文稱將於5月底結業。

反修例事件和疫情生意下跌 魏駿傑的餐廳專頁稱過去7年面對過不少挑戰，包括18年超強颱風山竹吹襲，把他們戶外的設施全吹毀，並稱「2019年嘅反修例事件和疫情對我哋生意造成咗好大嘅衝擊。我哋見證咗客源減少同生意下跌，但我哋冇放棄。」並加強外賣服務同接網上訂單，但最後因為通關問題，令他們難再經營。

北上效應經營更難 帖文稱「2024年嘅全面通關，港車北上效應、物價和租金上漲令我哋面臨更大嘅困難。成本不斷上升同市場競爭更加激烈，令我哋好難繼續經營。喺呢個艱難嘅抉擇面前，我哋感到好無奈同心痛。我哋不得唔放下七年嘅辛勤經營同努力……」並呼籲每位客人把握餘下時間。最後，他們寫道︰「西貢泰道嘅結業唔係『終結』，而係一個新嘅開始。我哋相信，無論將來怎樣，我哋嘅團隊會散佈喺各處，但我哋對泰菜嘅熱情同夢想會永遠存在。希望有機會再次同大家相見！」