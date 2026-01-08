魏駿傑發福被嘲腫成青蛙 網民稱認唔到「識時務者」

魏駿傑早年因演出TVB經典劇集《陀槍師姐》系列紅極一時；近年，魏駿傑長駐內地發展，除咗拍攝工作，亦不時於社交平台拍片分享生活點滴。日前，魏駿傑發布短片為網民送上新年祝福，但網民焦點就放在魏駿傑身形，認為「識時務者」即使著寬鬆棒球褸都遮唔到肚腩，再次指佢發福走樣，建議佢減肥：「腫成了青蛙」、「點解你肥得咁交關嘅」、「不近鏡都認唔出係魏駿傑」、「哥，少吃點吧」、「媽啊，我差點沒認出來」等等。

亦有網民睇到魏駿傑舊愛滕麗名在電影版《尋秦記》演出，將二人作出比較，認為極大對比，留言：「你前女友都演《尋秦記》了，你還在這裡蹦躂」、「《尋秦記》中嘅滕麗名靚到呢」、「當滕麗名出現在鏡頭的那一刻，還是會被美了一跳」等等。不過，都有部分網民認為唔好隨意評判別人嘅身材，要懂得尊重。

減肥66磅後 體重不時反彈

魏駿傑曾經暴肥至262磅，網上曾瘋傳影片，自言肥到連手指關節都幾乎消失，年輕時型男形象徹底崩壞，甚至曾被誤會係另一位又係北上發展後暴肥嘅藝人麥長青（麥包）。近年，魏駿傑積極健身，保持運動習慣，就連去橫店10日拍劇都帶單車去。「識時務者」魏駿傑曾減走66磅，但體重難以長期維持，不時反彈。