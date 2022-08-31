熱門搜尋:
C觀點 柬埔寨詐騙 紅黃碼 MIRROR演唱會意外 樓市 天氣 消暑 消委會 姜濤 游大東 周顯
返回
娛樂
2022-08-31 18:41:18

魔戒前傳｜亞瑪遜創辦人Jeff Bezos現身撐史詩劇《力量之戒》首映(有片)

分享：
《力量之戒》創下劇集史上最高成本紀錄。

《力量之戒》創下劇集史上最高成本紀錄。

201711月，亞瑪遜(Amazon)New Line Cinema等片商簽署一份價值1.8億英鎊的合約，將史詩式電影《魔戒》(The Lord of the Rings)帶進電視界，製作兩季(暫定)《魔戒》前傳劇集《力量之戒》(The Lord of the RingsThe Rings of Power)。《力量》首季已拍攝完成，於92日在Amazon Prime頻道上架，劇集昨日在倫敦舉行首映，亞瑪遜CEO Jeff Bezos與前娛樂記者女友Lauren Sanchez一齊亮相行紅地氈，沒有回答記者提問，但他的罕有現身已成全場焦點。

亞瑪遜創辦人Jeff Bezos與女友現身《力量之戒》首映。

亞瑪遜創辦人Jeff Bezos與女友現身《力量之戒》首映。

史詩劇之戰

《力量之戒》以中土世界「第二紀元」為舞台，距離電影《哈比人》(The Hobbit)與《魔戒》三部曲數千年之久，講述一眾戰士對抗邪惡勢力。從預告中所見，Morfydd Clark飾演的精靈女戰士Galadriel預測邪惡力量重臨，所以決定率先出擊，為漫長的正邪對決揭開序幕。《力量》首季共有8集，成本高達5億美元。美媒近日廣泛報道，《力量之戒》將與播放中的《權力遊戲》前傳《龍之家族》(House of the Dragon)展開收視之戰，亦是電視界首次的史詩劇集之戰。

邪惡力量入侵，引發一場正邪之戰。

邪惡力量入侵，引發一場正邪之戰。

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受