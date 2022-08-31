魔戒前傳｜亞瑪遜創辦人Jeff Bezos現身撐史詩劇《力量之戒》首映(有片)

2017年11月，亞瑪遜(Amazon)與New Line Cinema等片商簽署一份價值1.8億英鎊的合約，將史詩式電影《魔戒》(The Lord of the Rings)帶進電視界，製作兩季(暫定)《魔戒》前傳劇集《力量之戒》(The Lord of the Rings：The Rings of Power)。《力量》首季已拍攝完成，於9月2日在Amazon Prime頻道上架，劇集昨日在倫敦舉行首映，亞瑪遜CEO Jeff Bezos與前娛樂記者女友Lauren Sanchez一齊亮相行紅地氈，沒有回答記者提問，但他的罕有現身已成全場焦點。
史詩劇之戰
《力量之戒》以中土世界「第二紀元」為舞台，距離電影《哈比人》(The Hobbit)與《魔戒》三部曲數千年之久，講述一眾戰士對抗邪惡勢力。從預告中所見，Morfydd Clark飾演的精靈女戰士Galadriel預測邪惡力量重臨，所以決定率先出擊，為漫長的正邪對決揭開序幕。《力量》首季共有8集，成本高達5億美元。美媒近日廣泛報道，《力量之戒》將與播放中的《權力遊戲》前傳《龍之家族》(House of the Dragon)展開收視之戰，亦是電視界首次的史詩劇集之戰。