魔戒前傳｜亞瑪遜創辦人Jeff Bezos現身撐史詩劇《力量之戒》首映(有片)

2017年11月，亞瑪遜(Amazon)與New Line Cinema等片商簽署一份價值1.8億英鎊的合約，將史詩式電影《魔戒》(The Lord of the Rings)帶進電視界，製作兩季(暫定)《魔戒》前傳劇集《力量之戒》(The Lord of the Rings：The Rings of Power)。《力量》首季已拍攝完成，於9月2日在Amazon Prime頻道上架，劇集昨日在倫敦舉行首映，亞瑪遜CEO Jeff Bezos與前娛樂記者女友Lauren Sanchez一齊亮相行紅地氈，沒有回答記者提問，但他的罕有現身已成全場焦點。

亞瑪遜創辦人Jeff Bezos與女友現身《力量之戒》首映。