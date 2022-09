魔戒前傳｜亞瑪遜創辦人Jeff Bezos現身撐史詩劇《力量之戒》首映(有片)

2017年11月,亞瑪遜(Amazon)與New Line Cinema等片商簽署一份價值1.8億英鎊的合約,將史詩式電影《魔戒》(The Lord of the Rings)帶進電視界,製作兩季(暫定)《魔戒》前傳劇集《力量之戒》(The Lord of the Rings:The Rings of Power)。《力量》首季已拍攝完成,於9月2日在Amazon Prime頻道上架,劇集昨日在倫敦舉行首映,亞瑪遜CEO Jeff Bezos與前娛樂記者女友Lauren Sanchez一齊亮相行紅地氈,沒有回答記者提問,但他的罕有現身已成全場焦點。