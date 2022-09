亞瑪遜於2019年購下同名小說版權,開拍經典史詩奇幻片《魔戒》(Thr Lord of Rings)前傳劇集《力量之戒》(The Rings of Power),經歷兩年拍攝後,上周於旗下串流頻道Prime Video開播。為增加聲勢,《力》劇一口氣播出兩集,結果反應超好,播出後24小時內吸引2,500萬觀眾收看,創下Prime Video史上最高收視紀錄。

史詩之戰

《權力遊戲》(Game of Thrones)前傳劇《龍之家族》(House of the Dragon)與《力量之戒》兩大劇集差不多同時播出,美媒早已將兩劇收視譽為「史詩之戰」。《龍》劇於上月21日首播,錄得1,000萬觀眾收看紀錄,首集至今累計超過2,500萬觀眾,《力》劇在24小時內就有同數觀眾量,這場「史詩之戰」絕對有排鬥。