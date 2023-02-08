魔法伽利略｜甄澤權眼睛咇糖嚇窒全世界 林淑敏完全搵唔到破綻

由著名魔術師甄澤權（Louis）、馮盈盈及何依婷主持的綜藝節目《魔法伽利略》，逢周四、五晚10點半翡翠台播映。明日(9日)播出的一集，請來「大小姐」林淑敏、「送水輝」許家傑、鄭衍峰及陳詩欣。

Louis甫開始只有一個紙筒和酒杯做道具，之後「無中生有」變出一支紅酒，林淑敏見狀即「大小姐」上身說：「豈有此理，點解我唔見你點變支酒出嚟？！」後來Louis再由一支紅酒「複製」出十多支紅酒，相當誇張。

另一個魔術表演「神奇咇糖絕技」，單是將糖啪進手腕內的皮膚這個動作，已令現場所有人為之震驚，之後Louis隔空運功將糖沿着手腕慢慢移動，最後再從Louis的眼中「掉出來」，再度引爆全場尖叫！林淑敏嚇到眼凸：「我咁近距離，都搵唔到一啲破綻！」